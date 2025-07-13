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  • «Тобол» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

«Тобол» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

13 июля 2025, 14:50
Тобол
13.07.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Окжетпес
64' Ж. Жумашев 72' Ж. Жумашев
43' Д. Жумат (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
17
Ислам Чесноков
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Окжетпес
13
Кажимукан Толепберген
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
20
Арсен Аширбек
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
19
Даурен Жумат
ПВ
17
Дамир Марат
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
16
Виктор Брага
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
Окжетпес
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
2-2-2-2-2
44
Устименко
45
Миладинович
5
Ндиайе
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
8
Тагыберген
7
Жумашев
17
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
3-3-3-1
13
Толепберген
5
Сатанов
15
Идрисов
27
Досмагамбетов
20
Аширбек
8
Адахаджиев
17
Жумабеков
17
Марат
24
Чучкич
96
Мухаммед
19
Жумат
21
Жагоров
3
Асранкулов
3
Асранкулов
21
Жагоров
8
Тагыберген
16
Брага
16
Брага
8
Тагыберген
7
Жумашев
10
Галым
10
Галым
7
Жумашев
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
17
Марат
90
Йованович
90
Йованович
17
Марат
17
Жумабеков
19
Прокопенко
19
Прокопенко
17
Жумабеков
Остались в запасе
Тобол
Окжетпес
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
8
Давид Энен
ЛВ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Тобол - Окжетпес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Окжетпеса», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол»«Окжетпес»

«Тобол» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Тобол
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