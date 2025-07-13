13.07.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
2-2-2-2-2
44
Устименко
45
Миладинович
5
Ндиайе
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
8
Тагыберген
7
Жумашев
17
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
3-3-3-1
13
Толепберген
5
Сатанов
15
Идрисов
27
Досмагамбетов
20
Аширбек
8
Адахаджиев
17
Жумабеков
17
Марат
24
Чучкич
96
Мухаммед
19
Жумат
21
Жагоров
3
Асранкулов
3
Асранкулов
21
Жагоров
8
Тагыберген
16
Брага
16
Брага
8
Тагыберген
7
Жумашев
10
Галым
10
Галым
7
Жумашев
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
17
Марат
90
Йованович
90
Йованович
17
Марат
17
Жумабеков
19
Прокопенко
19
Прокопенко
17
Жумабеков
Остались в запасе
Тобол
Окжетпес
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
8
Давид Энен
ЛВ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Тобол - Окжетпес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Окжетпеса», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Окжетпес»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»