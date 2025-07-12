12.07.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Улытау
Улытау
3-4-3
1
Непогодов
19
Каррильо
28
Бугулов
15
Пайович
30
8
Вачиберадзе
7
Киси
10
Таубай
4
Сламбеков
17
Молдакараев
17
Данияров
4-2-1-2-1
35
Коваль
15
Чаласан
4
Жумаханов
3
Одеойибо
8
Ролон
44
Тюлюбай
23
Давид
7
Муртазаев
7
Мужиков
17
Пайруз
77
Плакка Фессу
8
Вачиберадзе
6
Терехов
6
Терехов
8
Вачиберадзе
7
Киси
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
7
Киси
17
Молдакараев
9
Абылайхан
9
Абылайхан
17
Молдакараев
44
Тюлюбай
2
Адамбаев
2
Адамбаев
44
Тюлюбай
8
Ролон
23
Кенжебек
23
Кенжебек
8
Ролон
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
17
Пайруз
17
Бахтияров
17
Бахтияров
17
Пайруз
Остались в запасе
Улытау
Елимай
35
Станислав Павлов
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
77
Магжан Шауымбай
ЦП
14
Ахмет Тулеев
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
1
Егор Цуприков
ВР
37
Meyrdzhan Zhumadilov
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
77
Магжан Шауымбай
ЦП
14
Ахмет Тулеев
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
37
Meyrdzhan Zhumadilov
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
Главный тренер
Иван Азовский
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Улытау - Елимай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Елимая», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»