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  • «Улытау» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2025

«Улытау» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2025

12 июля 2025, 13:50
Улытау
12.07.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Елимай
40' К. Киси
86' И. Свиридов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
30
P. Marakvelidze
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
7
Котаро Киси
ЦП
17
Багдат Данияров
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
4
Демият Сламбеков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Майком Давид
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Улытау
35
Станислав Павлов
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
6
Ярослав Терехов
ЦП
77
Магжан Шауымбай
ЦП
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
14
Ахмет Тулеев
ЦП
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
37
Meyrdzhan Zhumadilov
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
3-4-3
1
Непогодов
19
Каррильо
28
Бугулов
15
Пайович
30
8
Вачиберадзе
7
Киси
10
Таубай
4
Сламбеков
17
Молдакараев
17
Данияров
4-2-1-2-1
35
Коваль
15
Чаласан
4
Жумаханов
3
Одеойибо
8
Ролон
44
Тюлюбай
23
Давид
7
Муртазаев
7
Мужиков
17
Пайруз
77
Плакка Фессу
8
Вачиберадзе
6
Терехов
6
Терехов
8
Вачиберадзе
7
Киси
6
Нурсултанов
6
Нурсултанов
7
Киси
17
Молдакараев
9
Абылайхан
9
Абылайхан
17
Молдакараев
44
Тюлюбай
2
Адамбаев
2
Адамбаев
44
Тюлюбай
8
Ролон
23
Кенжебек
23
Кенжебек
8
Ролон
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
17
Пайруз
17
Бахтияров
17
Бахтияров
17
Пайруз
Остались в запасе
Улытау
Елимай
35
Станислав Павлов
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
77
Магжан Шауымбай
ЦП
14
Ахмет Тулеев
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
1
Егор Цуприков
ВР
37
Meyrdzhan Zhumadilov
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
35
Станислав Павлов
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
77
Магжан Шауымбай
ЦП
14
Ахмет Тулеев
ЦП
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
37
Meyrdzhan Zhumadilov
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
Главный тренер
Иван Азовский
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Улытау - Елимай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Улытау» против «Елимая», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Улытау»«Елимай»

«Улытау» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Улытау
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