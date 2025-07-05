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  • «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

«Кызыл-Жар» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

5 июля 2025, 14:50
Кызыл-Жар
05.07.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Ордабасы
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
6
Илия Мартинович
ЦЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
5
Рафаэл Сабино
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
55
Александр Нойок
ОП
84
Нене Гбамбле
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Эвертон Мораес
ЦФ
7
Жоау Паулину
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
23
Муроджон Халматов
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
3-3-3-1
22
Лобанцев
9
Горшунов
6
Мартинович
4
Васильев
5
Сабино
29
Жарынбетов
55
Нойок
7
Мульдинов
9
Валиуллин
84
Гбамбле
15
Себай
4-2-2-2
1
Шайзада
5
Антич
25
Малый
13
Турсынбай
14
Жимо
27
Канаджижа
11
Вакулко
9
Наумец
10
Имнадзе
7
Паулину
9
Мораес
9
Горшунов
23
Ульшин
23
Ульшин
9
Горшунов
4
Васильев
79
Валгушев
79
Валгушев
4
Васильев
5
Сабино
20
Буранчиев
20
Буранчиев
5
Сабино
15
Себай
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
15
Себай
7
Мульдинов
11
Черединов
11
Черединов
7
Мульдинов
7
Паулину
15
Амир
15
Амир
7
Паулину
9
Наумец
23
Халматов
23
Халматов
9
Наумец
11
Вакулко
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
9
Мораес
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
9
Мораес
10
Имнадзе
98
Султаниязов
98
Султаниязов
10
Имнадзе
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Ордабасы
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Думитру Челядник
ВР
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Кызыл-Жар - Ордабасы
3
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Ордабасы», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»

«Кызыл-Жар» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Кызыл-Жар
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