Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
3-3-3-1
22
Лобанцев
9
Горшунов
6
Мартинович
4
Васильев
5
Сабино
29
Жарынбетов
55
Нойок
7
Мульдинов
9
Валиуллин
84
Гбамбле
15
Себай
4-2-2-2
1
Шайзада
5
Антич
25
Малый
13
Турсынбай
14
Жимо
27
Канаджижа
11
Вакулко
9
Наумец
10
Имнадзе
7
Паулину
9
Мораес
9
Горшунов
23
Ульшин
23
Ульшин
9
Горшунов
4
Васильев
79
Валгушев
79
Валгушев
4
Васильев
5
Сабино
20
Буранчиев
20
Буранчиев
5
Сабино
15
Себай
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
15
Себай
7
Мульдинов
11
Черединов
11
Черединов
7
Мульдинов
7
Паулину
15
Амир
15
Амир
7
Паулину
9
Наумец
23
Халматов
23
Халматов
9
Наумец
11
Вакулко
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
9
Мораес
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
9
Мораес
10
Имнадзе
98
Султаниязов
98
Султаниязов
10
Имнадзе
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Ордабасы
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Думитру Челядник
ВР
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
2
Aleksandr Lebedev
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Кызыл-Жар - Ордабасы
3
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Ордабасы», 15-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»