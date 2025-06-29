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  • «Кайсар» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

«Кайсар» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

29 июня 2025, 16:50
Кайсар
29.06.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Елимай
7' Н. Агзамбаев
74' Р. Муртазаев 88' Р. Муртазаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
27
Никита Губарев
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
29
Оркен Махан
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
23
Майком Давид
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайсар
35
Александр Мокин
ВР
13
Нурмат Сарсенов
ВР
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
30
Марлен Айманов
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
4-1-1-3
1
Салайдин
17
Калмуратов
3
Толегенов
44
Султанов
2
Мурзагалиев
10
Нарзилдаев
27
Губарев
9
Агзамбаев
45
Торекул
29
Махан
4-2-3-1
35
Коваль
3
Одеойибо
4
Жумаханов
15
Чаласан
8
Ролон
23
Давид
44
Тюлюбай
11
Свиридов
7
Мужиков
17
Пайруз
77
Плакка Фессу
27
Губарев
20
Курманбекулы
20
Курманбекулы
27
Губарев
9
Агзамбаев
6
6
9
Агзамбаев
45
Торекул
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
45
Торекул
15
Чаласан
2
Адамбаев
2
Адамбаев
15
Чаласан
8
Ролон
2
Ткаченко
2
Ткаченко
8
Ролон
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
7
Мужиков
8
Тугарев
8
Тугарев
7
Мужиков
Остались в запасе
Кайсар
Елимай
35
Александр Мокин
ВР
13
Нурмат Сарсенов
ВР
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Егор Цуприков
ВР
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
13
Нурмат Сарсенов
ВР
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайсар - Елимай
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Елимая», 14 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар»«Елимай»

«Кайсар» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Кайсар
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