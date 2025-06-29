29.06.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
4-1-1-3
1
Салайдин
17
Калмуратов
3
Толегенов
44
Султанов
2
Мурзагалиев
10
Нарзилдаев
27
Губарев
9
Агзамбаев
45
Торекул
29
Махан
4-2-3-1
35
Коваль
3
Одеойибо
4
Жумаханов
15
Чаласан
8
Ролон
23
Давид
44
Тюлюбай
11
Свиридов
7
Мужиков
17
Пайруз
77
Плакка Фессу
27
Губарев
20
Курманбекулы
20
Курманбекулы
27
Губарев
9
Агзамбаев
6
6
9
Агзамбаев
45
Торекул
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
45
Торекул
15
Чаласан
2
Адамбаев
2
Адамбаев
15
Чаласан
8
Ролон
2
Ткаченко
2
Ткаченко
8
Ролон
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
7
Мужиков
8
Тугарев
8
Тугарев
7
Мужиков
Остались в запасе
Кайсар
Елимай
35
Александр Мокин
ВР
13
Нурмат Сарсенов
ВР
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
1
Егор Цуприков
ВР
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
13
Нурмат Сарсенов
ВР
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
18
Абылайхан Назымханов
АП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайсар - Елимай
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Елимая», 14 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»