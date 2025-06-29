Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
4-3-1-1
1
Шайзада
5
Антич
8
Жаксыбаев
13
Турсынбай
14
Жимо
23
Халматов
27
Канаджижа
22
Астанов
10
Имнадзе
7
Паулину
3-2-1-2-2
16
Заруцкий
4
Касабулат
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
3
Мата
18
Глейзер
33
Станоев
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
27
Канаджижа
11
Вакулко
11
Вакулко
27
Канаджижа
Мораес
98
Султаниязов
98
Султаниязов
Мораес
14
Жимо
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
14
Жимо
7
Паулину
29
Нуралы
29
Нуралы
7
Паулину
12
Сатпаев
6
Садыбеков
6
Садыбеков
12
Сатпаев
33
Станоев
24
Мрынский
24
Мрынский
33
Станоев
Остались в запасе
Ордабасы
Кайрат
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
24
Dias Altynbekov
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
9
Эдмилсон
ЦФ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
24
Dias Altynbekov
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
9
Эдмилсон
ЦФ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Ордабасы - Кайрат
5
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Кайрата», 14 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»