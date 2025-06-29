Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Кайрата», 14 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Кайрат»