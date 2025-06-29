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  • «Ордабасы» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

«Ордабасы» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

29 июня 2025, 16:50
Ордабасы
29.06.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Кайрат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
7
Жоау Паулину
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
24
Dias Altynbekov
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
14
Кайоде Салиман
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
9
Эдмилсон
ЦФ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
4-3-1-1
1
Шайзада
5
Антич
8
Жаксыбаев
13
Турсынбай
14
Жимо
23
Халматов
27
Канаджижа
22
Астанов
10
Имнадзе
7
Паулину
3-2-1-2-2
16
Заруцкий
4
Касабулат
14
Мартынович
28
Сорокин
15
Арад
3
Мата
18
Глейзер
33
Станоев
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
27
Канаджижа
11
Вакулко
11
Вакулко
27
Канаджижа
Мораес
98
Султаниязов
98
Султаниязов
Мораес
14
Жимо
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
14
Жимо
7
Паулину
29
Нуралы
29
Нуралы
7
Паулину
12
Сатпаев
6
Садыбеков
6
Садыбеков
12
Сатпаев
33
Станоев
24
Мрынский
24
Мрынский
33
Станоев
Остались в запасе
Ордабасы
Кайрат
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
24
Dias Altynbekov
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
9
Эдмилсон
ЦФ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
24
Dias Altynbekov
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
9
Эдмилсон
ЦФ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Ордабасы - Кайрат
5
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Кайрата», 14 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Кайрат»

«Ордабасы» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Ордабасы
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