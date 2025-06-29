29.06.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-2-2-1-2
44
Устименко
3
Асранкулов
45
Миладинович
5
Ндиайе
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
21
Жагоров
8
Тагыберген
17
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
3-3-3-1
1
Игнатович
12
Совет
63
Сараванья
5
Тевзадзе
25
Ром
7
Куат
23
Балтабеков
7
Караман
9
Адиль
14
Саулет
19
Сантос
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
7
Жумашев
7
Жумашев
21
Жагоров
7
Караман
88
Мартинс
88
Мартинс
7
Караман
19
Сантос
77
Ануарбеков
77
Ануарбеков
19
Сантос
Остались в запасе
Тобол
Женис
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Тобол - Женис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Жениса», 14 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Женис»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»