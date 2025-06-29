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  • «Тобол» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

«Тобол» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

29 июня 2025, 14:50
Тобол
29.06.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Женис
41' Н. Сигневич 76' И. Чесноков (П)
15' А. Сантос 32' А. Адиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
19
Адилио Сантос
ПВ
9
Аслан Адиль
ПВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Давид Энен
ЛВ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
88
Жан Мартинс
ЦП
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
3-2-2-1-2
44
Устименко
3
Асранкулов
45
Миладинович
5
Ндиайе
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
21
Жагоров
8
Тагыберген
17
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
3-3-3-1
1
Игнатович
12
Совет
63
Сараванья
5
Тевзадзе
25
Ром
7
Куат
23
Балтабеков
7
Караман
9
Адиль
14
Саулет
19
Сантос
11
Эль-Мессауди
17
Зуев
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
21
Жагоров
7
Жумашев
7
Жумашев
21
Жагоров
7
Караман
88
Мартинс
88
Мартинс
7
Караман
19
Сантос
77
Ануарбеков
77
Ануарбеков
19
Сантос
Остались в запасе
Тобол
Женис
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Тобол - Женис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Жениса», 14 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Женис»

«Тобол» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Тобол
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