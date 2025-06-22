22.06.2025, воскресенье, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-1-2-2-1
1
Малиевский
8
Пантя
27
Шамурзаев
22
Пархоменко
19
Кучинский
6
Назаренко
24
Якимов
15
Евдокимов
17
Сучков
9
Пушняков
80
Гвет
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
2
Дихтиевский
7
Туманов
4
Хадаркевич
66
Кампо
26
Варакса
11
Лисакович
10
Борубаев
29
Денисюк
11
Натама
11
Симоненко
6
Назаренко
11
11
6
Назаренко
24
Якимов
88
Савицкий
88
Савицкий
24
Якимов
80
Гвет
32
Павлюковец
32
Павлюковец
80
Гвет
9
Пушняков
17
Зубович
17
Зубович
9
Пушняков
17
Сучков
18
Кравцов
18
Кравцов
17
Сучков
10
Борубаев
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
10
Борубаев
11
Симоненко
22
Макась
22
Макась
11
Симоненко
11
Натама
22
Бондаренко
22
Бондаренко
11
Натама
Остались в запасе
Неман
Минск
22
Nikita Robak
ВР
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Неман - Минск
1
2
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
3
4
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Минска», 13-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Минск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»