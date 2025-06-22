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  • «Неман» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

«Неман» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

22 июня 2025, 17:20
Неман
22.06.2025, воскресенье, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Минск
45+1' Е. Зубович 55' А. Сучков
17' Е. Пархоменко (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
26
Владислав Варакса
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Неман
22
Nikita Robak
ВР
1
Максим Белов
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Минск
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Илья Дубинец
ОП
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Малиевский
8
Пантя
27
Шамурзаев
22
Пархоменко
19
Кучинский
6
Назаренко
24
Якимов
15
Евдокимов
17
Сучков
9
Пушняков
80
Гвет
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
2
Дихтиевский
7
Туманов
4
Хадаркевич
66
Кампо
26
Варакса
11
Лисакович
10
Борубаев
29
Денисюк
11
Натама
11
Симоненко
6
Назаренко
11
11
6
Назаренко
24
Якимов
88
Савицкий
88
Савицкий
24
Якимов
80
Гвет
32
Павлюковец
32
Павлюковец
80
Гвет
9
Пушняков
17
Зубович
17
Зубович
9
Пушняков
17
Сучков
18
Кравцов
18
Кравцов
17
Сучков
10
Борубаев
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
10
Борубаев
11
Симоненко
22
Макась
22
Макась
11
Симоненко
11
Натама
22
Бондаренко
22
Бондаренко
11
Натама
Остались в запасе
Неман
Минск
22
Nikita Robak
ВР
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Неман - Минск
1
2
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
3
4
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Минска», 13-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман»«Минск»

«Неман» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Неман
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