20.06.2025, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-1-1-2-2
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
27
Чикида
9
Батищев
7
Иванов
49
Джигеро
13
Полоз
9
Кобет
31
Соловей
4-1-2-2-1
16
Сокол
98
Свидинский
4
Ращеня
5
Мартынов
23
Лях
7
Свирепа
68
Жульпа
33
Сотников
8
Ануфриев
27
Пилецкий
29
Шарль
13
Полоз
22
Лукашов
22
Лукашов
13
Полоз
7
Иванов
10
Сазончик
10
Сазончик
7
Иванов
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
9
Кобет
8
Кухарчик
8
Кухарчик
9
Кобет
29
Шарль
21
Киселев
21
Киселев
29
Шарль
Остались в запасе
Славия-Мозырь
БАТЭ
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Славия-Мозырь - БАТЭ
3
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
15
Офсайды
2
3
Удары мимо ворот
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против БАТЭ, 13-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – БАТЭ
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»