Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против БАТЭ, 13-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – БАТЭ