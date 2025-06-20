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  • «Славия-Мозырь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

«Славия-Мозырь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

20 июня 2025, 18:50
Славия-Мозырь
20.06.2025, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
10' А. Соловей
50' Д. Жульпа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
8
Илья Кухарчик
ПП
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
27
Чикида
9
Батищев
7
Иванов
49
Джигеро
13
Полоз
9
Кобет
31
Соловей
4-1-2-2-1
16
Сокол
98
Свидинский
4
Ращеня
5
Мартынов
23
Лях
7
Свирепа
68
Жульпа
33
Сотников
8
Ануфриев
27
Пилецкий
29
Шарль
13
Полоз
22
Лукашов
22
Лукашов
13
Полоз
7
Иванов
10
Сазончик
10
Сазончик
7
Иванов
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
9
Кобет
8
Кухарчик
8
Кухарчик
9
Кобет
29
Шарль
21
Киселев
21
Киселев
29
Шарль
Остались в запасе
Славия-Мозырь
БАТЭ
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Славия-Мозырь - БАТЭ
3
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
14
15
Офсайды
2
3
Удары мимо ворот
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против БАТЭ, 13-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – БАТЭ

«Славия-Мозырь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Славия-Мозырь
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