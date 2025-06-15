15.06.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
4-1-1-2-1
1
Салайдин
3
Толегенов
2
Мурзагалиев
44
Султанов
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
96
Абикен
73
Жалмукан
27
Губарев
29
Махан
4-2-1-2-1
1
Бусурманов
5
Ндиайе
45
Миладинович
23
Эрланов
3
Асранкулов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
8
Тагыберген
17
Чесноков
17
Зуев
15
Вукчевич
27
Губарев
17
Калмуратов
17
Калмуратов
27
Губарев
11
11
3
Толегенов
45
Торекул
45
Торекул
3
Толегенов
73
Жалмукан
25
25
73
Жалмукан
15
Вукчевич
21
Жагоров
21
Жагоров
15
Вукчевич
17
Зуев
8
Энен
8
Энен
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
7
Жумашев
7
Жумашев
11
Эль-Мессауди
Остались в запасе
Кайсар
Тобол
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Кайсар - Тобол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Тобола», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»