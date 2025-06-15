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  • «Кайсар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

«Кайсар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

15 июня 2025, 16:50
Кайсар
15.06.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Тобол
38' Д. Жалмукан
18' М. Вукчевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
27
Никита Губарев
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Кайсар
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
8
Давид Энен
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Салайдин
3
Толегенов
2
Мурзагалиев
44
Султанов
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
96
Абикен
73
Жалмукан
27
Губарев
29
Махан
4-2-1-2-1
1
Бусурманов
5
Ндиайе
45
Миладинович
23
Эрланов
3
Асранкулов
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
8
Тагыберген
17
Чесноков
17
Зуев
15
Вукчевич
27
Губарев
17
Калмуратов
17
Калмуратов
27
Губарев
11
11
3
Толегенов
45
Торекул
45
Торекул
3
Толегенов
73
Жалмукан
25
25
73
Жалмукан
15
Вукчевич
21
Жагоров
21
Жагоров
15
Вукчевич
17
Зуев
8
Энен
8
Энен
17
Зуев
11
Эль-Мессауди
7
Жумашев
7
Жумашев
11
Эль-Мессауди
Остались в запасе
Кайсар
Тобол
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Магжан Бауржан
ОП
13
Meyrambek Serikbay
ЦП
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
44
Данил Устименко
ВР
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Кайсар - Тобол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Тобола», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Тобол»

«Кайсар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Кайсар
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