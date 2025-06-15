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  • «Ордабасы» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

«Ордабасы» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

15 июня 2025, 16:50
Ордабасы
15.06.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Елимай
85' М. Халматов
39' К. Ролон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
7
Жоау Паулину
ЦФ
9
Эвертон Мораес
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
2
Егор Ткаченко
ПЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
18
Никита Корзун
ОП
23
Майком Давид
ОП
88
Асан Байгалиев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
4-3-1-2
1
Шайзада
14
Жимо
4
Мудрак
25
Малый
5
Антич
23
Халматов
8
Абубакар
22
Астанов
10
Имнадзе
9
Мораес
7
Паулину
4-1-3-2
35
Коваль
3
Одеойибо
4
Жумаханов
15
Чаласан
8
Ролон
44
Тюлюбай
11
Свиридов
7
Мужиков
8
Тугарев
77
Плакка Фессу
17
Пайруз
22
Астанов
13
Турсынбай
13
Турсынбай
22
Астанов
14
Жимо
14
Салиман
14
Салиман
14
Жимо
7
Паулину
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
7
Паулину
9
Мораес
18
Швырев
18
Швырев
9
Мораес
8
Ролон
2
Ткаченко
2
Ткаченко
8
Ролон
17
Пайруз
2
Адамбаев
2
Адамбаев
17
Пайруз
8
Тугарев
18
Корзун
18
Корзун
8
Тугарев
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
Остались в запасе
Ордабасы
Елимай
1
Думитру Челядник
ВР
27
Дарио Канаджижа
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
1
Егор Цуприков
ВР
23
Майком Давид
ОП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
27
Дарио Канаджижа
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
23
Майком Давид
ОП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Ордабасы - Елимай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Елимая», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы»«Елимай»

«Ордабасы» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Ордабасы
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