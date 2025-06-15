15.06.2025, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
4-3-1-2
1
Шайзада
14
Жимо
4
Мудрак
25
Малый
5
Антич
23
Халматов
8
Абубакар
22
Астанов
10
Имнадзе
9
Мораес
7
Паулину
4-1-3-2
35
Коваль
3
Одеойибо
4
Жумаханов
15
Чаласан
8
Ролон
44
Тюлюбай
11
Свиридов
7
Мужиков
8
Тугарев
77
Плакка Фессу
17
Пайруз
22
Астанов
13
Турсынбай
13
Турсынбай
22
Астанов
14
Жимо
14
Салиман
14
Салиман
14
Жимо
7
Паулину
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
7
Паулину
9
Мораес
18
Швырев
18
Швырев
9
Мораес
8
Ролон
2
Ткаченко
2
Ткаченко
8
Ролон
17
Пайруз
2
Адамбаев
2
Адамбаев
17
Пайруз
8
Тугарев
18
Корзун
18
Корзун
8
Тугарев
11
Свиридов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Свиридов
Остались в запасе
Ордабасы
Елимай
1
Думитру Челядник
ВР
27
Дарио Канаджижа
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
1
Егор Цуприков
ВР
23
Майком Давид
ОП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
27
Дарио Канаджижа
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
23
Майком Давид
ОП
88
Асан Байгалиев
ЦП
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Ордабасы - Елимай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Елимая», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Елимай»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»