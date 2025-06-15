15.06.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-3-1
74
Сейсен
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
7
Эбонг
81
Каримов
3-2-3-1
22
Подымский
15
Идрисов
71
Прце
27
Досмагамбетов
17
Жумабеков
8
Адахаджиев
19
Жумат
24
Чучкич
96
Мухаммед
90
Йованович
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
7
Грипши
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Грипши
10
Томасов
72
Басманов
72
Басманов
10
Томасов
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
81
Каримов
99
Жоффри
99
Жоффри
81
Каримов
71
Прце
4
Зябко
4
Зябко
71
Прце
27
Досмагамбетов
7
Тажибай
7
Тажибай
27
Досмагамбетов
90
Йованович
17
Марат
17
Марат
90
Йованович
Остались в запасе
Астана
Окжетпес
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
13
Кажимукан Толепберген
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Астана - Окжетпес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Окжетпеса», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Окжетпес»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»