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  • «Астана» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

«Астана» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

15 июня 2025, 14:50
Астана
15.06.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
5 : 2
Завершен
Окжетпес
29' У. Камара 33' Н. Грипши 37' М. Томасов (П) 57' М. Эбонг 86' С. Басманов
7' С. Йованович 26' Н. Чучкич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Окжетпес
22
Данил Подымский
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
17
Саламат Жумабеков
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
19
Даурен Жумат
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
80
Арман Кенесов
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Окжетпес
13
Кажимукан Толепберген
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
17
Дамир Марат
ПВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
4-2-3-1
74
Сейсен
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
7
Эбонг
81
Каримов
3-2-3-1
22
Подымский
15
Идрисов
71
Прце
27
Досмагамбетов
17
Жумабеков
8
Адахаджиев
19
Жумат
24
Чучкич
96
Мухаммед
90
Йованович
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
7
Грипши
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Грипши
10
Томасов
72
Басманов
72
Басманов
10
Томасов
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
81
Каримов
99
Жоффри
99
Жоффри
81
Каримов
71
Прце
4
Зябко
4
Зябко
71
Прце
27
Досмагамбетов
7
Тажибай
7
Тажибай
27
Досмагамбетов
90
Йованович
17
Марат
17
Марат
90
Йованович
Остались в запасе
Астана
Окжетпес
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
13
Кажимукан Толепберген
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Астана - Окжетпес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Окжетпеса», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана»«Окжетпес»

«Астана» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Астана
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