15.06.2025, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нафтан
Нафтан
4-1-1-3-1
1
Денисенко
23
Кингу
3
Костомаров
21
Сидор
5
Лебедев
52
Кресс
7
Колядко
10
Протасов
11
Пранович
31
Розиев
8
Ермакович
4-1-2-2-1
41
Плотников
22
Лукашов
44
Луцевич
18
Мельников
12
Иванов
9
Батищев
8
Кухарчик
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
8
Ермакович
88
Драбатович
88
Драбатович
8
Ермакович
5
Лебедев
44
Санников
44
Санников
5
Лебедев
52
Кресс
9
Куратник
9
Куратник
52
Кресс
7
Колядко
4
Суша
4
Суша
7
Колядко
11
Пранович
17
Копытич
17
Копытич
11
Пранович
8
Кухарчик
27
Чикида
27
Чикида
8
Кухарчик
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
13
Полоз
74
Сачковский
74
Сачковский
13
Полоз
7
Иванов
6
Кузнецов
6
Кузнецов
7
Иванов
49
Джигеро
9
Кобет
9
Кобет
49
Джигеро
Остались в запасе
Нафтан
Славия-Мозырь
13
Алексей Харитонович
ВР
12
Артем Жвирбля
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
13
Алексей Харитонович
ВР
12
Артем Жвирбля
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Нафтан - Славия-Мозырь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Славии-Мозырь», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Славия-Мозырь»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»