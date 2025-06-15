Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Нафтан» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

«Нафтан» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

15 июня 2025, 13:50
Нафтан
15.06.2025, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
45+1' А. Иванов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
31
Руслан Розиев
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
9
Артем Куратник
ЦП
4
Антон Суша
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
9
Андрей Кобет
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Денисенко
23
Кингу
3
Костомаров
21
Сидор
5
Лебедев
52
Кресс
7
Колядко
10
Протасов
11
Пранович
31
Розиев
8
Ермакович
4-1-2-2-1
41
Плотников
22
Лукашов
44
Луцевич
18
Мельников
12
Иванов
9
Батищев
8
Кухарчик
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
8
Ермакович
88
Драбатович
88
Драбатович
8
Ермакович
5
Лебедев
44
Санников
44
Санников
5
Лебедев
52
Кресс
9
Куратник
9
Куратник
52
Кресс
7
Колядко
4
Суша
4
Суша
7
Колядко
11
Пранович
17
Копытич
17
Копытич
11
Пранович
8
Кухарчик
27
Чикида
27
Чикида
8
Кухарчик
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
13
Полоз
74
Сачковский
74
Сачковский
13
Полоз
7
Иванов
6
Кузнецов
6
Кузнецов
7
Иванов
49
Джигеро
9
Кобет
9
Кобет
49
Джигеро
Остались в запасе
Нафтан
Славия-Мозырь
13
Алексей Харитонович
ВР
12
Артем Жвирбля
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
13
Алексей Харитонович
ВР
12
Артем Жвирбля
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Нафтан - Славия-Мозырь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Славии-Мозырь», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан»«Славия-Мозырь»

«Нафтан» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Нафтан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
1
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
2
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
11
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+