Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атырау» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

«Атырау» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

14 июня 2025, 14:50
Атырау
14.06.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Улытау
21' Ж. Молдакараев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
10
Ринат Джуматов
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
Главный тренер
Денис Мамонов
Улытау
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
19
Хосе Каррильо
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
6
Ярослав Терехов
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
9
Рамазан Абылайхан
ЦП
4
Демият Сламбеков
ЦФ
17
Жасулан Молдакараев
ЦФ
17
Багдат Данияров
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Атырау
39
Санжар Ерниязов
ВР
66
Султан Сагнаев
ОП
28
Роман Чирков
ЦП
77
Карим Смыков
ПВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Улытау
22
B. Rzataev
ЦЗ
21
Askat Ermekuulu
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
88
Николай Солодовников
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
4-2-2-2
35
Тохтаров
72
Аскаров
23
Набиханов
25
Сапанов
14
Кыбырай
10
Джуматов
6
Калдыбеков
9
Абзалов
67
Атыханов
9
Чунчуков
18
Труфанов
3-4-3
1
Непогодов
19
Каррильо
28
Бугулов
4
Кейлер
6
Терехов
10
Таубай
9
Абылайхан
8
Вачиберадзе
17
Данияров
17
Молдакараев
4
Сламбеков
6
Калдыбеков
66
Сагнаев
66
Сагнаев
6
Калдыбеков
9
Абзалов
28
Чирков
28
Чирков
9
Абзалов
9
Чунчуков
77
Смыков
77
Смыков
9
Чунчуков
67
Атыханов
47
Жиеналиев
47
Жиеналиев
67
Атыханов
19
Каррильо
22
22
19
Каррильо
9
Абылайхан
88
Солодовников
88
Солодовников
9
Абылайхан
Остались в запасе
Атырау
Улытау
39
Санжар Ерниязов
ВР
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Денис Мамонов
21
Askat Ermekuulu
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Остались в запасе
21
Askat Ermekuulu
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Денис Мамонов
Главный тренер
Иван Азовский
Статистика матча Атырау - Улытау
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Улытау», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Улытау»

«Атырау» – «Улытау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Улытау Атырау
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
1
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
2
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
11
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+