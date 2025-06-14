14.06.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
4-2-2-2
35
Тохтаров
72
Аскаров
23
Набиханов
25
Сапанов
14
Кыбырай
10
Джуматов
6
Калдыбеков
9
Абзалов
67
Атыханов
9
Чунчуков
18
Труфанов
3-4-3
1
Непогодов
19
Каррильо
28
Бугулов
4
Кейлер
6
Терехов
10
Таубай
9
Абылайхан
8
Вачиберадзе
17
Данияров
17
Молдакараев
4
Сламбеков
6
Калдыбеков
66
Сагнаев
66
Сагнаев
6
Калдыбеков
9
Абзалов
28
Чирков
28
Чирков
9
Абзалов
9
Чунчуков
77
Смыков
77
Смыков
9
Чунчуков
67
Атыханов
47
Жиеналиев
47
Жиеналиев
67
Атыханов
19
Каррильо
22
22
19
Каррильо
9
Абылайхан
88
Солодовников
88
Солодовников
9
Абылайхан
Остались в запасе
Атырау
Улытау
39
Санжар Ерниязов
ВР
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Денис Мамонов
21
Askat Ermekuulu
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Иван Азовский
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Остались в запасе
21
Askat Ermekuulu
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
6
Куандык Нурсултанов
ЦП
18
Байжан Маделхан
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Денис Мамонов
Главный тренер
Иван Азовский
Статистика матча Атырау - Улытау
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Улытау», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Улытау»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»