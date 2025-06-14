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  • «Минск» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

«Минск» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

14 июня 2025, 13:13
Минск
14.06.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
1 : 5
Завершен
Торпедо-БелАЗ
5' А. Селява 64' П. Седько (П) 66' Т. Шарковский 69' А. Бутаревич 75' М. Скавыш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
26
Владислав Варакса
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Caio Dantas Batista de Maria
ЦП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Гутор
79
Свириденко
7
Туманов
4
Хадаркевич
2
Дихтиевский
26
Варакса
29
Дубинец
11
Лисакович
8
Мигдаленок
29
Денисюк
11
Натама
3-2-2-3
25
Юрасов
27
Нечаев
19
Руцкий
96
Мелько
8
Селява
44
Бутаревич
6
Премудров
27
Орехов
30
Побудей
33
Камара
26
Седько
26
Варакса
6
Абена
6
Абена
26
Варакса
8
Мигдаленок
10
Борубаев
10
Борубаев
8
Мигдаленок
29
Денисюк
11
Симоненко
11
Симоненко
29
Денисюк
29
Дубинец
22
Макась
22
Макась
29
Дубинец
26
Седько
7
7
26
Седько
27
Орехов
10
Шарковский
10
Шарковский
27
Орехов
33
Камара
15
Скавыш
15
Скавыш
33
Камара
30
Побудей
25
Василевич
25
Василевич
30
Побудей
Остались в запасе
Минск
Торпедо-БелАЗ
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
35
Игорь Малащицкий
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Минск - Торпедо-БелАЗ
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Торпедо-БелАЗ», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Торпедо-БелАЗ»

«Минск» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Минск
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