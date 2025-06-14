14.06.2025, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
4-2-1-2-1
30
Гутор
79
Свириденко
7
Туманов
4
Хадаркевич
2
Дихтиевский
26
Варакса
29
Дубинец
11
Лисакович
8
Мигдаленок
29
Денисюк
11
Натама
3-2-2-3
25
Юрасов
27
Нечаев
19
Руцкий
96
Мелько
8
Селява
44
Бутаревич
6
Премудров
27
Орехов
30
Побудей
33
Камара
26
Седько
26
Варакса
6
Абена
6
Абена
26
Варакса
8
Мигдаленок
10
Борубаев
10
Борубаев
8
Мигдаленок
29
Денисюк
11
Симоненко
11
Симоненко
29
Денисюк
29
Дубинец
22
Макась
22
Макась
29
Дубинец
26
Седько
7
7
26
Седько
27
Орехов
10
Шарковский
10
Шарковский
27
Орехов
33
Камара
15
Скавыш
15
Скавыш
33
Камара
30
Побудей
25
Василевич
25
Василевич
30
Побудей
Остались в запасе
Минск
Торпедо-БелАЗ
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
35
Игорь Малащицкий
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
16
Евгений Абрамович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
14
Teymur Çaryýev
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Минск - Торпедо-БелАЗ
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0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Торпедо-БелАЗ», 12-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»