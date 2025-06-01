Слуцк
01.06.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Гомель
31' Д. Бородин
52' Е. Барсуков
63' Е. Барсуков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
6
Артем Толкин
ЦЗ
5
Иван Михнюк
ОП
71
Андрей Крень
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
22
Артур Буньон
ЦП
97
Василий Чернявский
ЦП
11
Фёдор Лебедев
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
33
Евгений Чаговец
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
17
Владислав Яцкевич
ПЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
10
Дмитрий Бородин
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
2
Вадим Мартинкевич
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
70
Кирилл Чебураков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Слуцк
35
Матвей Коврук
ВР
32
Сергей Черник
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
80
Артем Соколовский
ЦП
36
Илья Тишуров
ЦП
3
Владислав Кульчицкий
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
15
Андрей Шемрук
ЛЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
25
Самуэль Эда
ЦП
7
Фернандо Нето
АП
14
Роман Давискиба
ЛВ
23
Андрей Потапенко
ЛВ
11
Александр Бутько
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Брановец
20
Мартьянов
6
Толкин
72
Позняк
5
Михнюк
71
Крень
27
Курлович
22
Буньон
97
Чернявский
11
Лебедев
9
Грищенко
4-1-2-2-1
1
Нечаев
17
Яцкевич
16
Заяц
90
Кукушкин
33
Чаговец
13
Алексиевич
10
Бородин
20
Алиу
8
Барсуков
2
Мартинкевич
70
Чебураков
11
Лебедев
10
Жумабеков
10
Жумабеков
11
Лебедев
6
Толкин
44
Тимонюк
44
Тимонюк
6
Толкин
71
Крень
3
Кульчицкий
3
Кульчицкий
71
Крень
97
Чернявский
23
Яроцкий
23
Яроцкий
97
Чернявский
2
Мартинкевич
15
Шемрук
15
Шемрук
2
Мартинкевич
17
Яцкевич
3
Матвейчик
3
Матвейчик
17
Яцкевич
90
Кукушкин
30
Трояков
30
Трояков
90
Кукушкин
8
Барсуков
23
Потапенко
23
Потапенко
8
Барсуков
70
Чебураков
11
Бутько
11
Бутько
70
Чебураков
Остались в запасе
Слуцк
Гомель
35
Матвей Коврук
ВР
32
Сергей Черник
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
80
Артем Соколовский
ЦП
36
Илья Тишуров
ЦП
Главный тренер
Александр Гуринович
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
25
Самуэль Эда
ЦП
7
Фернандо Нето
АП
14
Роман Давискиба
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
32
Сергей Черник
ВР
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
80
Артем Соколовский
ЦП
36
Илья Тишуров
ЦП
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
25
Самуэль Эда
ЦП
7
Фернандо Нето
АП
14
Роман Давискиба
ЛВ
Главный тренер
Александр Гуринович
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Слуцк - Гомель
3
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Гомеля», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Гомель»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»