Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Гомеля», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июня в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Гомель»