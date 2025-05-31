31.05.2025, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
МЛ Витебск
МЛ Витебск
3-3-3-1
1
Павлюченко
23
Баланович
20
Волков
3
Баранок
2
Носко
4
Абдуллахи
10
Лисакович
7
Никифоренко
99
Глушков
18
Жук
80
Овсянников
3-1-3-2-1
12
Харитонов
3
Жумаев
23
Наумов
24
Макушинский
30
Башилов
17
Новых
26
Тихоновский
20
Краснов
55
Гирс
80
Ксенофонтов
9
Теверов
80
Овсянников
15
Козловский
15
Козловский
80
Овсянников
18
Жук
2
Божко
2
Божко
18
Жук
4
Абдуллахи
21
Галята
21
Галята
4
Абдуллахи
7
Никифоренко
70
Жуниньо
70
Жуниньо
7
Никифоренко
24
Макушинский
22
Егоров
22
Егоров
24
Макушинский
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
26
Тихоновский
14
Червяков
14
Червяков
26
Тихоновский
9
Теверов
53
Кунцевич
53
Кунцевич
9
Теверов
80
Ксенофонтов
11
Куадио
11
Куадио
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
МЛ Витебск
Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
5
Артур Чудук
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
7
Оноре Гомис
ПВ
33
Рафаэль Рейс
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
77
Михаил Осипов
ЦФ
1
Иван Новичков
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
19
Никита Вехтев
ЦФ
88
Даниил Песняк
ЦП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
5
Артур Чудук
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
7
Оноре Гомис
ПВ
33
Рафаэль Рейс
ЦФ
Остались в запасе
77
Михаил Осипов
ЦФ
1
Иван Новичков
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
19
Никита Вехтев
ЦФ
88
Даниил Песняк
ЦП
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча МЛ Витебск - Витебск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Витебска», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»