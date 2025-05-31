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  • «МЛ Витебск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

«МЛ Витебск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

31 мая 2025, 18:50
МЛ Витебск
31.05.2025, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Витебск
62' О. Никифоренко 79' О. Абдуллахи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
18
Владислав Жук
ЛВ
99
Никита Глушков
ЛВ
7
Олег Никифоренко
ЛВ
2
Алексей Носко
ОП
4
Оде Абдуллахи
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
80
Денис Овсянников
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
2
Егор Божко
ЦЗ
5
Артур Чудук
ЦЗ
21
Даниил Галята
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
15
Денис Козловский
ПВ
7
Оноре Гомис
ПВ
70
Жуниньо
ПВ
33
Рафаэль Рейс
ЦФ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
53
Максим Кунцевич
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
77
Михаил Осипов
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
3-3-3-1
1
Павлюченко
23
Баланович
20
Волков
3
Баранок
2
Носко
4
Абдуллахи
10
Лисакович
7
Никифоренко
99
Глушков
18
Жук
80
Овсянников
3-1-3-2-1
12
Харитонов
3
Жумаев
23
Наумов
24
Макушинский
30
Башилов
17
Новых
26
Тихоновский
20
Краснов
55
Гирс
80
Ксенофонтов
9
Теверов
80
Овсянников
15
Козловский
15
Козловский
80
Овсянников
18
Жук
2
Божко
2
Божко
18
Жук
4
Абдуллахи
21
Галята
21
Галята
4
Абдуллахи
7
Никифоренко
70
Жуниньо
70
Жуниньо
7
Никифоренко
24
Макушинский
22
Егоров
22
Егоров
24
Макушинский
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
26
Тихоновский
14
Червяков
14
Червяков
26
Тихоновский
9
Теверов
53
Кунцевич
53
Кунцевич
9
Теверов
80
Ксенофонтов
11
Куадио
11
Куадио
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
МЛ Витебск
Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
5
Артур Чудук
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
7
Оноре Гомис
ПВ
33
Рафаэль Рейс
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
77
Михаил Осипов
ЦФ
1
Иван Новичков
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
19
Никита Вехтев
ЦФ
88
Даниил Песняк
ЦП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
5
Артур Чудук
ЦЗ
8
Сергей Русак
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
7
Оноре Гомис
ПВ
33
Рафаэль Рейс
ЦФ
Остались в запасе
77
Михаил Осипов
ЦФ
1
Иван Новичков
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
19
Никита Вехтев
ЦФ
88
Даниил Песняк
ЦП
Главный тренер
Александр Шагойко
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча МЛ Витебск - Витебск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «МЛ Витебск» против «Витебска», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «МЛ Витебск» – «Витебск»

«МЛ Витебск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск МЛ Витебск
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