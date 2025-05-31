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  • «Неман» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

«Неман» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

31 мая 2025, 14:50
Неман
31.05.2025, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
37' О. Евдокимов
16' А. Лукашов 50' А. Иванов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
88
Павел Савицкий
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
11
Николай Рябых
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Белов
8
Пантя
22
Пархоменко
20
Садовничий
6
Назаренко
32
Павлюковец
15
Евдокимов
24
Якимов
17
Сучков
9
Пушняков
80
Гвет
4-1-2-2-1
41
Плотников
22
Лукашов
44
Луцевич
18
Мельников
12
Иванов
9
Батищев
8
Кухарчик
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
6
Назаренко
27
Шамурзаев
27
Шамурзаев
6
Назаренко
32
Павлюковец
19
Кучинский
19
Кучинский
32
Павлюковец
80
Гвет
88
Савицкий
88
Савицкий
80
Гвет
17
Сучков
17
Зубович
17
Зубович
17
Сучков
8
Кухарчик
14
Давыдов
14
Давыдов
8
Кухарчик
49
Джигеро
27
Чикида
27
Чикида
49
Джигеро
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
13
Полоз
74
Сачковский
74
Сачковский
13
Полоз
44
Луцевич
9
Кобет
9
Кобет
44
Луцевич
Остались в запасе
Неман
Славия-Мозырь
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
16
Денис Шелихов
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
11
Николай Рябых
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
11
Николай Рябых
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Неман - Славия-Мозырь
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Славия-Мозырь», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман»«Славия-Мозырь»

«Неман» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Неман
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