31.05.2025, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
3-1-3-2-1
1
Белов
8
Пантя
22
Пархоменко
20
Садовничий
6
Назаренко
32
Павлюковец
15
Евдокимов
24
Якимов
17
Сучков
9
Пушняков
80
Гвет
4-1-2-2-1
41
Плотников
22
Лукашов
44
Луцевич
18
Мельников
12
Иванов
9
Батищев
8
Кухарчик
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
6
Назаренко
27
Шамурзаев
27
Шамурзаев
6
Назаренко
32
Павлюковец
19
Кучинский
19
Кучинский
32
Павлюковец
80
Гвет
88
Савицкий
88
Савицкий
80
Гвет
17
Сучков
17
Зубович
17
Зубович
17
Сучков
8
Кухарчик
14
Давыдов
14
Давыдов
8
Кухарчик
49
Джигеро
27
Чикида
27
Чикида
49
Джигеро
9
Батищев
30
Лихтин
30
Лихтин
9
Батищев
13
Полоз
74
Сачковский
74
Сачковский
13
Полоз
44
Луцевич
9
Кобет
9
Кобет
44
Луцевич
Остались в запасе
Неман
Славия-Мозырь
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
16
Денис Шелихов
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
11
Николай Рябых
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
11
Николай Рябых
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Неман - Славия-Мозырь
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Славия-Мозырь», 11-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»