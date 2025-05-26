26.05.2025, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-2-1-1
33
Аль-Махасне
2
Митай
5
Аль-Амри
27
Аль-Сагур
91
Канте
6
Фабиньо
2
Перейра
10
Ауа
30
Эрнандес
34
Бергвейн
9
Бензема
4-2-2-2
1
Ницэ
13
Аль-Обейд
15
Шафаи
3
Бедран
12
Аль-Хавсави
8
Хамед
6
Аль-Субиани
18
Хариси
14
Н'Куду
14
Аль-Могрен
75
Аль-Немер
91
Канте
15
Кадеш
15
Кадеш
91
Канте
5
Аль-Амри
20
Шарахили
20
Шарахили
5
Аль-Амри
34
Бергвейн
77
Саид
77
Саид
34
Бергвейн
10
Ауа
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
10
Ауа
9
Бензема
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
9
Бензема
15
Шафаи
4
Аль-Рашиди
4
Аль-Рашиди
15
Шафаи
14
Аль-Могрен
95
95
14
Аль-Могрен
18
Хариси
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
18
Хариси
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Дамак
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
30
Naser Al Ghamdi
ВР
97
Амин Аль-Бухари
ВР
77
Majed Saleh Alawad
ЦЗ
20
A. Al Qahtani
ЦП
66
Bandar Essa Mofrh
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
97
Амин Аль-Бухари
ВР
77
Majed Saleh Alawad
ЦЗ
20
A. Al Qahtani
ЦП
66
Bandar Essa Mofrh
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Иттихад - Дамак
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
14
11
Офсайды
1
0
Количество передач
549
396
Сейвы
1
7
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Дамака», 34-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Дамак»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»