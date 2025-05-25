25.05.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
4-1-3-1-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
5
Сарапий
8
Бабенко
18
Андриевский
30
Йосефи
11
Гуцуляк
9
3-1-3-3
30
Клищук
6
Конате
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
20
Задерака
9
Твердохлеб
7
Микитишин
27
Юрчек
14
Лунев
7
Соса
31
Майсурадзе
34
34
31
Майсурадзе
30
Йосефи
38
38
30
Йосефи
55
Крушинский
6
Коста
6
Коста
55
Крушинский
9
30
Леднев
30
Леднев
9
14
Лунев
23
Илич
23
Илич
14
Лунев
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
Остались в запасе
Полесье
Кривбасс
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
85
Алексей Пличко
ПВ
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
8
Clement Ikenna
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
Остались в запасе
85
Алексей Пличко
ПВ
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
8
Clement Ikenna
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Полесье - Кривбасс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Кривбассf», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»