Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Полесье» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Полесье» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 16:50
Полесье
25.05.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
50' F. Batista
30' Е. Твердохлеб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
8
Clement Ikenna
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
85
Алексей Пличко
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
5
Сарапий
8
Бабенко
18
Андриевский
30
Йосефи
11
Гуцуляк
9
3-1-3-3
30
Клищук
6
Конате
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
20
Задерака
9
Твердохлеб
7
Микитишин
27
Юрчек
14
Лунев
7
Соса
31
Майсурадзе
34
34
31
Майсурадзе
30
Йосефи
38
38
30
Йосефи
55
Крушинский
6
Коста
6
Коста
55
Крушинский
9
30
Леднев
30
Леднев
9
14
Лунев
23
Илич
23
Илич
14
Лунев
7
Микитишин
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
7
Микитишин
Остались в запасе
Полесье
Кривбасс
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
85
Алексей Пличко
ПВ
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
8
Clement Ikenna
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
Остались в запасе
85
Алексей Пличко
ПВ
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
8
Clement Ikenna
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Mayken González
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Полесье - Кривбасс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Кривбассf», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье»«Кривбасс»

«Полесье» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Полесье
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+