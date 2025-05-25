25.05.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
3-3-2-2
45
Сиукаев
23
Набиханов
4
Чадунели
25
Сапанов
6
Калдыбеков
28
Чирков
10
Джуматов
67
Атыханов
8
Цицкишвили
9
Чунчуков
11
Оралбай
4-1-1-1-2
1
Салайдин
5
Кенесбек
2
Мурзагалиев
44
Султанов
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
96
Абикен
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
29
Махан
9
Чунчуков
66
Сагнаев
66
Сагнаев
9
Чунчуков
11
Оралбай
9
Абзалов
9
Абзалов
11
Оралбай
67
Атыханов
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
67
Атыханов
28
Чирков
18
Труфанов
18
Труфанов
28
Чирков
73
Жалмукан
3
Толегенов
3
Толегенов
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
2
Жаксылыков
2
Жаксылыков
40
Жаксылыков
10
Нарзилдаев
20
Курманбекулы
20
Курманбекулы
10
Нарзилдаев
17
Калмуратов
27
Губарев
27
Губарев
17
Калмуратов
29
Махан
25
25
29
Махан
Остались в запасе
Атырау
Кайсар
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
77
Карим Смыков
ПВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
35
Александр Мокин
ВР
6
Магжан Бауржан
ОП
30
Марлен Айманов
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
77
Карим Смыков
ПВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
6
Магжан Бауржан
ОП
30
Марлен Айманов
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Атырау - Кайсар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Кайсара», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Кайсар»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»