Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атырау» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Атырау» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 14:50
Атырау
25.05.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Кайсар
90+5' Р. Джуматов
90+6' А. Абикен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
8
Заза Цицкишвили
АП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
29
Оркен Махан
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
77
Карим Смыков
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Кайсар
35
Александр Мокин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
27
Никита Губарев
ЛВ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Магжан Бауржан
ОП
30
Марлен Айманов
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
3-3-2-2
45
Сиукаев
23
Набиханов
4
Чадунели
25
Сапанов
6
Калдыбеков
28
Чирков
10
Джуматов
67
Атыханов
8
Цицкишвили
9
Чунчуков
11
Оралбай
4-1-1-1-2
1
Салайдин
5
Кенесбек
2
Мурзагалиев
44
Султанов
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
96
Абикен
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
29
Махан
9
Чунчуков
66
Сагнаев
66
Сагнаев
9
Чунчуков
11
Оралбай
9
Абзалов
9
Абзалов
11
Оралбай
67
Атыханов
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
67
Атыханов
28
Чирков
18
Труфанов
18
Труфанов
28
Чирков
73
Жалмукан
3
Толегенов
3
Толегенов
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
2
Жаксылыков
2
Жаксылыков
40
Жаксылыков
10
Нарзилдаев
20
Курманбекулы
20
Курманбекулы
10
Нарзилдаев
17
Калмуратов
27
Губарев
27
Губарев
17
Калмуратов
29
Махан
25
25
29
Махан
Остались в запасе
Атырау
Кайсар
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
77
Карим Смыков
ПВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
35
Александр Мокин
ВР
6
Магжан Бауржан
ОП
30
Марлен Айманов
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
77
Карим Смыков
ПВ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
6
Магжан Бауржан
ОП
30
Марлен Айманов
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Куаныш Кабдулов
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Атырау - Кайсар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Кайсара», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Кайсар»

«Атырау» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Атырау
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+