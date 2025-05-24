24.05.2025, суббота, 17:30
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
3-2-3-2
74
Сейсен
2
Бартолец
3
Калайца
22
Марочкин
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Эбонг
13
Жаксылык
99
Жоффри
7
Грипши
3-3-1-2-1
1
Игнатович
63
Сараванья
15
Новак
5
Тевзадзе
25
Ром
7
Куат
12
Совет
88
Мартинс
7
Караман
19
Сантос
77
Ануарбеков
13
Жаксылык
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
13
Жаксылык
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
12
Совет
23
Балтабеков
23
Балтабеков
12
Совет
15
Новак
14
Саулет
14
Саулет
15
Новак
7
Куат
9
Адиль
9
Адиль
7
Куат
7
Караман
29
29
7
Караман
Остались в запасе
Астана
Женис
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Астана - Женис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Жениса», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Женис»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»