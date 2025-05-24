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  • «Астана» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Астана» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 16:20
Астана
24.05.2025, суббота, 17:30
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
4 : 2
Завершен
Женис
14' Б. Калайца 76' А. Бейсебеков 88' Р. Каримов 90' Э. Астанов
4' З. Тевзадзе 31' А. Сантос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Назми Грипши
АП
7
Макс Эбонг
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
19
Адилио Сантос
ПВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
80
Арман Кенесов
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
6
Абай Жунусов
ОП
9
Аслан Адиль
ПВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
29
Mika
ЦФ
3-2-3-2
74
Сейсен
2
Бартолец
3
Калайца
22
Марочкин
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Эбонг
13
Жаксылык
99
Жоффри
7
Грипши
3-3-1-2-1
1
Игнатович
63
Сараванья
15
Новак
5
Тевзадзе
25
Ром
7
Куат
12
Совет
88
Мартинс
7
Караман
19
Сантос
77
Ануарбеков
13
Жаксылык
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
13
Жаксылык
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
12
Совет
23
Балтабеков
23
Балтабеков
12
Совет
15
Новак
14
Саулет
14
Саулет
15
Новак
7
Куат
9
Адиль
9
Адиль
7
Куат
7
Караман
29
29
7
Караман
Остались в запасе
Астана
Женис
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ОП
27
Гонсалу Тейшейра
ЛВ
9
Khamza Yakudi
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Астана - Женис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Жениса», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Женис»

«Астана» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Женис Астана
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