Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайрат» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Кайрат» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 14:50
Кайрат
24.05.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Окжетпес
57' Д. Сатпаев
15' Д. Жумат (П) 52' С. Йованович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Окжетпес
13
Кажимукан Толепберген
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
17
Дамир Марат
ПВ
19
Даурен Жумат
ПВ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Окжетпес
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
3-3-2-2
16
Заруцкий
28
Сорокин
6
Садыбеков
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
25
Широбоков
55
Громыко
33
Станоев
12
Сатпаев
7
Жоржинью
4-1-3-1
13
Толепберген
5
Сатанов
71
Прце
15
Идрисов
27
Досмагамбетов
6
Дарабаев
19
Жумат
24
Чучкич
90
Йованович
17
Марат
15
Арад
4
Касабулат
4
Касабулат
15
Арад
6
Садыбеков
77
Зария
77
Зария
6
Садыбеков
33
Станоев
81
Бекболат
81
Бекболат
33
Станоев
55
Громыко
29
Багдат
29
Багдат
55
Громыко
27
Досмагамбетов
4
Зябко
4
Зябко
27
Досмагамбетов
19
Жумат
16
Шамши
16
Шамши
19
Жумат
90
Йованович
7
Тажибай
7
Тажибай
90
Йованович
Остались в запасе
Кайрат
Окжетпес
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Кайрат - Окжетпес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Окжетпеса», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Окжетпес»

«Кайрат» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Кайрат
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+