24.05.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-3-2-2
16
Заруцкий
28
Сорокин
6
Садыбеков
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
25
Широбоков
55
Громыко
33
Станоев
12
Сатпаев
7
Жоржинью
4-1-3-1
13
Толепберген
5
Сатанов
71
Прце
15
Идрисов
27
Досмагамбетов
6
Дарабаев
19
Жумат
24
Чучкич
90
Йованович
17
Марат
15
Арад
4
Касабулат
4
Касабулат
15
Арад
6
Садыбеков
77
Зария
77
Зария
6
Садыбеков
33
Станоев
81
Бекболат
81
Бекболат
33
Станоев
55
Громыко
29
Багдат
29
Багдат
55
Громыко
27
Досмагамбетов
4
Зябко
4
Зябко
27
Досмагамбетов
19
Жумат
16
Шамши
16
Шамши
19
Жумат
90
Йованович
7
Тажибай
7
Тажибай
90
Йованович
Остались в запасе
Кайрат
Окжетпес
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Кайрат - Окжетпес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Окжетпеса», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Окжетпес»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»