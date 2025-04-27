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  • «Колос» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Колос» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 14:20
Колос
27.04.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Полесье
57' В. Велетень
46' Э. Сарапий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Колос
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
10
Павел Ореховский
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
3-4-1-2
31
Пахолюк
6
Бурда
3
Козик
16
Красники
9
Цуриков
99
Ррапай
75
Третьяков
20
Гагнидзе
10
Велетень
97
Сидоров
27
3-3-1-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
4
Матич
55
Крушинский
3
Тэйлор
5
Сарапий
31
Майсурадзе
8
Бабенко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
9
27
7
Демченко
7
Демченко
27
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
3
Тэйлор
34
34
3
Тэйлор
55
Крушинский
18
Андриевский
18
Андриевский
55
Крушинский
9
14
14
9
Остались в запасе
Колос
Полесье
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Колос - Полесье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Полесья», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос»«Полесье»

«Колос» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Колос
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