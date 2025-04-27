27.04.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
3-4-1-2
31
Пахолюк
6
Бурда
3
Козик
16
Красники
9
Цуриков
99
Ррапай
75
Третьяков
20
Гагнидзе
10
Велетень
97
Сидоров
27
3-3-1-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
4
Матич
55
Крушинский
3
Тэйлор
5
Сарапий
31
Майсурадзе
8
Бабенко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
9
27
7
Демченко
7
Демченко
27
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
3
Тэйлор
34
34
3
Тэйлор
55
Крушинский
18
Андриевский
18
Андриевский
55
Крушинский
9
14
14
9
Остались в запасе
Колос
Полесье
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Колос - Полесье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Полесья», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»