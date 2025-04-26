26.04.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
3-3-1-3
1
Трапп
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
11
Браун
6
Скири
3
Тута
15
Ларссон
7
Кнауфф
23
Бахоя
22
Экитике
3-2-1-2-1
26
Вандевордт
23
Люкеба
16
Клостерманн
3
Битшиабу
18
Неделькович
17
Баку
13
Зайвальд
7
Симонс
21
Баумгартнер
30
Шешко
3
Теате
12
Аменда
12
Аменда
3
Теате
34
Коллинс
22
Чендлер
22
Чендлер
34
Коллинс
22
Экитике
8
Шаиби
8
Шаиби
22
Экитике
23
Бахоя
6
Хойлунд
6
Хойлунд
23
Бахоя
7
Кнауфф
11
Ваи
11
Ваи
7
Кнауфф
21
Баумгартнер
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Баумгартнер
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Айдара
13
Зайвальд
30
Шешко
7
Нуса
7
Нуса
30
Шешко
7
Симонс
27
Гомис
27
Гомис
7
Симонс
18
Неделькович
17
Опенда
17
Опенда
18
Неделькович
Остались в запасе
Айнтрахт
РБ Лейпциг
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
42
Джан Узун
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
25
Леопольд Цингерле
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
42
Джан Узун
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Айнтрахт - РБ Лейпциг
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
13
Офсайды
5
2
Количество передач
460
549
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «РБ Лейпцига», 31-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»