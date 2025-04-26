Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025

«Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025

26 апреля 2025, 18:20
Айнтрахт
26.04.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
21' А. Кнауфф 53' А. Кнауфф 67' У. Экитике 71' Р. Кох
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
15
Хуго Ларссон
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
(К) ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
42
Джан Узун
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
3-3-1-3
1
Трапп
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
11
Браун
6
Скири
3
Тута
15
Ларссон
7
Кнауфф
23
Бахоя
22
Экитике
3-2-1-2-1
26
Вандевордт
23
Люкеба
16
Клостерманн
3
Битшиабу
18
Неделькович
17
Баку
13
Зайвальд
7
Симонс
21
Баумгартнер
30
Шешко
3
Теате
12
Аменда
12
Аменда
3
Теате
34
Коллинс
22
Чендлер
22
Чендлер
34
Коллинс
22
Экитике
8
Шаиби
8
Шаиби
22
Экитике
23
Бахоя
6
Хойлунд
6
Хойлунд
23
Бахоя
7
Кнауфф
11
Ваи
11
Ваи
7
Кнауфф
21
Баумгартнер
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Баумгартнер
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Айдара
13
Зайвальд
30
Шешко
7
Нуса
7
Нуса
30
Шешко
7
Симонс
27
Гомис
27
Гомис
7
Симонс
18
Неделькович
17
Опенда
17
Опенда
18
Неделькович
Остались в запасе
Айнтрахт
РБ Лейпциг
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
42
Джан Узун
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
25
Леопольд Цингерле
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
42
Джан Узун
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Айнтрахт - РБ Лейпциг
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
13
Офсайды
5
2
Количество передач
460
549
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.19
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «РБ Лейпцига», 31-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт»«РБ Лейпциг»

«Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Айнтрахт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+