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Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «РБ Лейпцига», 31-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 19:30 по московскому времени.