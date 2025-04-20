Составы команд
Ингулец
Ингулец
3-5-1-1
12
Паламарчук
3
44
Жовтенко
17
26
Лосенко
20
Волохатый
13
Фарасеенко
10
11
Пятов
88
59
4-4-3
22
Путря
55
Салиху
4
18
Каплиенко
22
Яшари
18
Тилль
7
6
Танковский
22
Момо
99
2
Макуана
88
4
4
88
44
Жовтенко
2
2
44
Жовтенко
18
Каплиенко
11
Пасич
11
Пасич
18
Каплиенко
Остались в запасе
Ингулец
ЛНЗ
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
55
Mykyta Dzen
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
55
Mykyta Dzen
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Ингулец - ЛНЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «ЛНЗ», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «ЛНЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»