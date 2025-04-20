Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ингулец» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

«Ингулец» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

20 апреля 2025, 14:20
Ингулец
20.04.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
ЛНЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
ЛНЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
55
Mykyta Dzen
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
3-5-1-1
12
Паламарчук
3
44
Жовтенко
17
26
Лосенко
20
Волохатый
13
Фарасеенко
10
11
Пятов
88
59
4-4-3
22
Путря
55
Салиху
4
18
Каплиенко
22
Яшари
18
Тилль
7
6
Танковский
22
Момо
99
2
Макуана
88
4
4
88
44
Жовтенко
2
2
44
Жовтенко
18
Каплиенко
11
Пасич
11
Пасич
18
Каплиенко
Остались в запасе
Ингулец
ЛНЗ
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
55
Mykyta Dzen
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
55
Mykyta Dzen
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Ингулец - ЛНЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «ЛНЗ», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «ЛНЗ»

«Ингулец» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Ингулец
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+