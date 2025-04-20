Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кайсар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

«Кайсар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

20 апреля 2025, 11:50
Кайсар
20.04.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Кайрат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
3
Луиш Мата
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Кайсар
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
27
Никита Губарев
ЛВ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
11
Жоао Пауло
ЦФ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Салайдин
17
Калмуратов
3
Толегенов
44
Султанов
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
96
Абикен
7
Алтынбеков
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
3-1-1-3-2
1
Анарбеков
28
Сорокин
14
Мартынович
4
Касабулат
20
Тапалов
18
Глейзер
33
Станоев
55
Громыко
77
Зария
7
Жоржинью
3
Мата
7
Алтынбеков
29
Махан
29
Махан
7
Алтынбеков
77
Зария
11
Пауло
11
Пауло
77
Зария
33
Станоев
12
Сатпаев
12
Сатпаев
33
Станоев
Остались в запасе
Кайсар
Кайрат
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
27
Никита Губарев
ЛВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
27
Никита Губарев
ЛВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Кайсар - Кайрат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Кайрата», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Кайрат»

«Кайсар» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Кайсар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
9
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+