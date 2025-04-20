Составы команд
Кайсар
Кайсар
4-1-1-2-1
1
Салайдин
17
Калмуратов
3
Толегенов
44
Султанов
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
96
Абикен
7
Алтынбеков
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
3-1-1-3-2
1
Анарбеков
28
Сорокин
14
Мартынович
4
Касабулат
20
Тапалов
18
Глейзер
33
Станоев
55
Громыко
77
Зария
7
Жоржинью
3
Мата
7
Алтынбеков
29
Махан
29
Махан
7
Алтынбеков
77
Зария
11
Пауло
11
Пауло
77
Зария
33
Станоев
12
Сатпаев
12
Сатпаев
33
Станоев
Остались в запасе
Кайсар
Кайрат
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
27
Никита Губарев
ЛВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
27
Никита Губарев
ЛВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Кайсар - Кайрат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Кайрата», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»