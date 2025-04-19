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  • «Хайденхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Хайденхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 15:20
Хайденхайм
19.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
13' Г. Кейн 19' К. Лаймер 36' К. Коман 56' Й. Киммих
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
31
Сирлорд Конте
ПВ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
7
Леннарт Карл
АП
10
Лерой Сане
ПВ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
3-3-1-2-1
22
Мюллер
2
Буш
23
Гимбер
6
Майнка
13
Кретциг
6
Дорш
23
Траоре
3
Шеппнер
21
Бек
31
Конте
18
Пьеринджер
3-2-1-3-1
40
Урбиг
15
Дайер
44
Станишич
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
17
Олисе
21
Коман
9
Кейн
13
Кретциг
19
Ференбах
19
Ференбах
13
Кретциг
6
Дорш
16
Нихуэс
16
Нихуэс
6
Дорш
18
Пьеринджер
20
Кербер
20
Кербер
18
Пьеринджер
31
Конте
10
Ваннер
10
Ваннер
31
Конте
3
Шеппнер
7
Сиенза
7
Сиенза
3
Шеппнер
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
22
Геррейру
36
Палинья
36
Палинья
22
Геррейру
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
17
Олисе
40
Видович
40
Видович
17
Олисе
Остались в запасе
Хайденхайм
Бавария
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
7
Леннарт Карл
АП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
7
Леннарт Карл
АП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Хайденхайм - Бавария
3
1
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
11
Офсайды
1
3
Количество передач
342
770
Сейвы
7
1
Точность передач %
81
92
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.67
2.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Баварии», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм»«Бавария»

«Хайденхайм» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Хайденхайм
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