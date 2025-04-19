19.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм
3-3-1-2-1
22
Мюллер
2
Буш
23
Гимбер
6
Майнка
13
Кретциг
6
Дорш
23
Траоре
3
Шеппнер
21
Бек
31
Конте
18
Пьеринджер
3-2-1-3-1
40
Урбиг
15
Дайер
44
Станишич
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
7
Гнабри
17
Олисе
21
Коман
9
Кейн
13
Кретциг
19
Ференбах
19
Ференбах
13
Кретциг
6
Дорш
16
Нихуэс
16
Нихуэс
6
Дорш
18
Пьеринджер
20
Кербер
20
Кербер
18
Пьеринджер
31
Конте
10
Ваннер
10
Ваннер
31
Конте
3
Шеппнер
7
Сиенза
7
Сиенза
3
Шеппнер
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
22
Геррейру
36
Палинья
36
Палинья
22
Геррейру
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
17
Олисе
40
Видович
40
Видович
17
Олисе
Остались в запасе
Хайденхайм
Бавария
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
7
Леннарт Карл
АП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
7
Леннарт Карл
АП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Хайденхайм - Бавария
3
1
Всего ударов по воротам
4
18
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
8
11
Офсайды
1
3
Количество передач
342
770
Сейвы
7
1
Точность передач %
81
92
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.67
2.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Хайденхайм» против «Баварии», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хайденхайм» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»