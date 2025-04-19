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  • «Ордабасы» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Ордабасы» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 12:50
Ордабасы
19.04.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Жетысу
45+2' Э. Мораес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
9
Эвертон Мораес
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Жетысу
78
Денис Кавлинов
ВР
19
Максат Тайкенов
ЛЗ
8
Сослан Такулов
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
9
Сайду Фофана
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
8
Мирас Оматай
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
14
Кайоде Салиман
ПВ
7
Жоау Паулину
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Жетысу
93
Султан Аскаров
ЦЗ
13
Aslan Akhmedov
ЦП
12
Ramazan Karimov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
87
Жаслан Каиркенов
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Шайзада
4
Мудрак
8
Жаксыбаев
25
Малый
14
Жимо
5
Антич
23
Халматов
22
Астанов
10
Имнадзе
98
Султаниязов
9
Мораес
3-2-3-2
78
Кавлинов
19
Тайкенов
5
Ковель
25
Рудосельский
15
Шмидт
8
Такулов
9
Фофана
17
Есимбеков
8
Оматай
99
88
Болов
23
Халматов
27
Канаджижа
27
Канаджижа
23
Халматов
9
Мораес
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
9
Мораес
10
Имнадзе
7
Паулину
7
Паулину
10
Имнадзе
98
Султаниязов
18
Швырев
18
Швырев
98
Султаниязов
99
13
13
99
8
Оматай
87
Каиркенов
87
Каиркенов
8
Оматай
88
Болов
21
Орынбасар
21
Орынбасар
88
Болов
Остались в запасе
Ордабасы
Жетысу
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
93
Султан Аскаров
ЦЗ
12
Ramazan Karimov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Остались в запасе
93
Султан Аскаров
ЦЗ
12
Ramazan Karimov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Ордабасы - Жетысу
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Жетысу», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Жетысу»

«Ордабасы» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Ордабасы
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