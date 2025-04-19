19.04.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
3-2-2-2-1
1
Шайзада
4
Мудрак
8
Жаксыбаев
25
Малый
14
Жимо
5
Антич
23
Халматов
22
Астанов
10
Имнадзе
98
Султаниязов
9
Мораес
3-2-3-2
78
Кавлинов
19
Тайкенов
5
Ковель
25
Рудосельский
15
Шмидт
8
Такулов
9
Фофана
17
Есимбеков
8
Оматай
99
88
Болов
23
Халматов
27
Канаджижа
27
Канаджижа
23
Халматов
9
Мораес
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
9
Мораес
10
Имнадзе
7
Паулину
7
Паулину
10
Имнадзе
98
Султаниязов
18
Швырев
18
Швырев
98
Султаниязов
99
13
13
99
8
Оматай
87
Каиркенов
87
Каиркенов
8
Оматай
88
Болов
21
Орынбасар
21
Орынбасар
88
Болов
Остались в запасе
Ордабасы
Жетысу
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
93
Султан Аскаров
ЦЗ
12
Ramazan Karimov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
Главный тренер
Самат Смаков
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Рашид Абубакар
ЦП
14
Кайоде Салиман
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Остались в запасе
93
Султан Аскаров
ЦЗ
12
Ramazan Karimov
ЦП
9
Rinat Serikkul
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Самат Смаков
Статистика матча Ордабасы - Жетысу
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Жетысу», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»