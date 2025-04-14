14.04.2025, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ингулец
Ингулец
4-5-1
12
Паламарчук
21
2
17
3
20
Волохатый
11
Пятов
13
Фарасеенко
10
26
Лосенко
27
Пушкарёв
4-1-3-2
1
Кинарейкин
28
Полегенько
4
Бабогло
47
Педросо
55
Стецков
21
Альварес
12
Подлепенец
37
Бруниньо
8
Чачуа
95
Краснопир
26
Костенко
2
44
Жовтенко
44
Жовтенко
2
11
Пятов
99
99
11
Пятов
13
Фарасеенко
59
59
13
Фарасеенко
12
Подлепенец
27
Очеретко
27
Очеретко
12
Подлепенец
8
Чачуа
11
Квасница
11
Квасница
8
Чачуа
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Ингулец
Карпаты
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Ингулец - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Карпат», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»