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  • «Гавр» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Гавр» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 17:05
Гавр
13.04.2025, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 5
Завершен
Ренн
42' Ж. Мванга
1' А. Матусива 12' Л. Ассиньон 15' А. Калимуэндо 57' М. Аль-Тамари 89' К. Андрес Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
3
Адриен Трюффер
(К) ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
28
Янис Зуауи
ЛЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
30
Рассул Ндиайе
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
3-3-1-3
16
Горжелен
4
Льорис
12
Пембеле
6
Мванга
12
Санганте
7
Туре
77
Него
8
Кехта
24
Айю
22
Сумаре
77
Касимир
3-3-2-1-1
30
Самба
3
Брассье
5
Жаке
24
Руо
22
Ассиньон
5
Матусива
3
Трюффер
42
Фофана
6
Сиссе
11
Аль-Тамари
15
Калимуэндо
Зуауи
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
Зуауи
12
Пембеле
28
Зуауи
28
Зуауи
12
Пембеле
12
Санганте
14
Диавара
14
Диавара
12
Санганте
24
Айю
19
Хассан
19
Хассан
24
Айю
8
Кехта
9
Хаусни
9
Хаусни
8
Кехта
22
Ассиньон
33
Хатебур
33
Хатебур
22
Ассиньон
6
Сиссе
8
Джеймс
8
Джеймс
6
Сиссе
42
Фофана
8
Коне
8
Коне
42
Фофана
15
Калимуэндо
7
Фурухаси
7
Фурухаси
15
Калимуэндо
11
Аль-Тамари
11
Гомес
11
Гомес
11
Аль-Тамари
Остались в запасе
Гавр
Ренн
16
Артюр Десма
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
30
Рассул Ндиайе
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
30
Стив Манданда
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
30
Рассул Ндиайе
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Гавр - Ренн
2
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
11
Офсайды
3
1
Количество передач
455
374
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.58
3.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Ренна» 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Ренн»

«Гавр» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Гавр
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