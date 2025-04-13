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  • «Минск» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Минск» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 12:05
Минск
13.04.2025, воскресенье, 13:15
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Молодечно
33' Г. Борубаев 53' А. Макась 65' И. Свириденко
61' М. Будько (П) 73' Д. Вашкевич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
26
Владислав Варакса
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Молодечно
16
Денис Садовский
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
77
Арсен Азатов
ЛВ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
17
Владислав Кролик
ЦП
7
Павел Цеслюкевич
ПП
11
Артем Власов
ПВ
8
Максим Будько
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Храпковский
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
80
Никита Романов
ПВ
47
Захар Драчев
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
1
Данила Третяк
ВР
17
Артур Кац
ЛЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
29
Максим Самотой
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
25
Евгений Азерский
ЦФ
23
Игорь Монич
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Гутор
66
Кампо
79
Свириденко
4
Хадаркевич
2
Дихтиевский
26
Варакса
11
Лисакович
29
Денисюк
10
Борубаев
22
Макась
11
Натама
3-1-2-2-2
16
Садовский
27
Усеня
3
Удодов
44
Дылевский
20
Лавал
7
Цеслюкевич
17
Кролик
11
Власов
77
Азатов
15
Вашкевич
8
Будько
10
Борубаев
10
Забелин
10
Забелин
10
Борубаев
22
Макась
11
Симоненко
11
Симоненко
22
Макась
11
Натама
80
Романов
80
Романов
11
Натама
29
Денисюк
47
Драчев
47
Драчев
29
Денисюк
7
Цеслюкевич
23
Монич
23
Монич
7
Цеслюкевич
17
Кролик
29
Самотой
29
Самотой
17
Кролик
20
Лавал
91
Лесняк
91
Лесняк
20
Лавал
77
Азатов
17
Кац
17
Кац
77
Азатов
8
Будько
14
Коваль
14
Коваль
8
Будько
Остались в запасе
Минск
Молодечно
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
9
Семен Пенчук
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
23
Владислав Игнатьев
ВР
Главный тренер
Артем Челядинский
25
Евгений Азерский
ЦФ
19
Марк Тычко
ЦП
2
Герман Куткович
ПЗ
12
Павел Охремчук
ВР
1
Данила Третяк
ВР
Главный тренер
Александр Храпковский
Остались в запасе
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
9
Семен Пенчук
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
23
Владислав Игнатьев
ВР
Остались в запасе
25
Евгений Азерский
ЦФ
19
Марк Тычко
ЦП
2
Герман Куткович
ПЗ
12
Павел Охремчук
ВР
1
Данила Третяк
ВР
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Храпковский
Статистика матча Минск - Молодечно
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Молодечно», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 13:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Молодечно»

«Минск» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Молодечно Минск
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