13.04.2025, воскресенье, 13:15
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
4-1-1-2-2
30
Гутор
66
Кампо
79
Свириденко
4
Хадаркевич
2
Дихтиевский
26
Варакса
11
Лисакович
29
Денисюк
10
Борубаев
22
Макась
11
Натама
3-1-2-2-2
16
Садовский
27
Усеня
3
Удодов
44
Дылевский
20
Лавал
7
Цеслюкевич
17
Кролик
11
Власов
77
Азатов
15
Вашкевич
8
Будько
10
Борубаев
10
Забелин
10
Забелин
10
Борубаев
22
Макась
11
Симоненко
11
Симоненко
22
Макась
11
Натама
80
Романов
80
Романов
11
Натама
29
Денисюк
47
Драчев
47
Драчев
29
Денисюк
7
Цеслюкевич
23
Монич
23
Монич
7
Цеслюкевич
17
Кролик
29
Самотой
29
Самотой
17
Кролик
20
Лавал
91
Лесняк
91
Лесняк
20
Лавал
77
Азатов
17
Кац
17
Кац
77
Азатов
8
Будько
14
Коваль
14
Коваль
8
Будько
Остались в запасе
Минск
Молодечно
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
9
Семен Пенчук
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
23
Владислав Игнатьев
ВР
Главный тренер
Артем Челядинский
25
Евгений Азерский
ЦФ
19
Марк Тычко
ЦП
2
Герман Куткович
ПЗ
12
Павел Охремчук
ВР
1
Данила Третяк
ВР
Главный тренер
Александр Храпковский
Остались в запасе
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
9
Семен Пенчук
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Илья Дубинец
ОП
33
Константин Малицкий
ЦП
23
Владислав Игнатьев
ВР
Остались в запасе
25
Евгений Азерский
ЦФ
19
Марк Тычко
ЦП
2
Герман Куткович
ПЗ
12
Павел Охремчук
ВР
1
Данила Третяк
ВР
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Храпковский
Статистика матча Минск - Молодечно
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Молодечно», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 13:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Молодечно»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»