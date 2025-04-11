11.04.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Хиляль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттифак» против «Аль-Хиляля», 27-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттифак» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»