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  • «Аль-Иттифак» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

«Аль-Иттифак» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

11 апреля 2025, 19:50
Аль-Иттифак
11.04.2025, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Хиляль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттифак» против «Аль-Хиляля», 27-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттифак»«Аль-Хиляль»

«Аль-Иттифак» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Иттифак
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