11.04.2025, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-1-1-2-2
1
Белов
22
Пархоменко
27
Шамурзаев
20
Садовничий
19
Кучинский
47
Козлов
24
Якимов
17
Сучков
9
Пушняков
80
Гвет
17
Зубович
3-4-2-1
32
Черник
44
Тимонюк
3
Дубатовка
72
Позняк
15
Рум
27
Курлович
28
Михнюк
20
Мартьянов
97
Чернявский
78
Соколовский
9
Грищенко
80
Гвет
12
Былинкин
12
Былинкин
80
Гвет
24
Якимов
46
Легчилин
46
Легчилин
24
Якимов
17
Сучков
88
Савицкий
88
Савицкий
17
Сучков
19
Кучинский
32
Павлюковец
32
Павлюковец
19
Кучинский
17
Зубович
7
Клочков
7
Клочков
17
Зубович
44
Тимонюк
10
Жумабеков
10
Жумабеков
44
Тимонюк
28
Михнюк
18
Буньон
18
Буньон
28
Михнюк
Остались в запасе
Неман
Слуцк
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
35
Матвей Коврук
ВР
71
Андрей Крень
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
71
Андрей Крень
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Слуцк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Слуцка», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»