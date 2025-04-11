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  • «Неман» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

«Неман» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

11 апреля 2025, 18:50
Неман
11.04.2025, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Слуцк
5' И. Садовничий 23' А. Сучков
90+3' И. Грищенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Слуцк
32
Сергей Черник
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
3
Матвей Дубатовка
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
97
Василий Чернявский
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
9
Илья Грищенко
ЦФ
Неман
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Слуцк
35
Матвей Коврук
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
71
Андрей Крень
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Белов
22
Пархоменко
27
Шамурзаев
20
Садовничий
19
Кучинский
47
Козлов
24
Якимов
17
Сучков
9
Пушняков
80
Гвет
17
Зубович
3-4-2-1
32
Черник
44
Тимонюк
3
Дубатовка
72
Позняк
15
Рум
27
Курлович
28
Михнюк
20
Мартьянов
97
Чернявский
78
Соколовский
9
Грищенко
80
Гвет
12
Былинкин
12
Былинкин
80
Гвет
24
Якимов
46
Легчилин
46
Легчилин
24
Якимов
17
Сучков
88
Савицкий
88
Савицкий
17
Сучков
19
Кучинский
32
Павлюковец
32
Павлюковец
19
Кучинский
17
Зубович
7
Клочков
7
Клочков
17
Зубович
44
Тимонюк
10
Жумабеков
10
Жумабеков
44
Тимонюк
28
Михнюк
18
Буньон
18
Буньон
28
Михнюк
Остались в запасе
Неман
Слуцк
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
35
Матвей Коврук
ВР
71
Андрей Крень
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Остались в запасе
22
Nikita Robak
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
71
Андрей Крень
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Неман - Слуцк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Слуцка», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман»«Слуцк»

«Неман» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Неман
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