11.04.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
3-2-3-3
34
Муравский
4
77
Кушниренко
14
Драмбаев
22
Путря
11
Пасич
6
Танковский
22
Яшари
22
Момо
22
99
4-2-3-1
31
Ризнык
17
Тобиас
22
Матвиенко
5
Бондарь
13
Энрике
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
10
Судаков
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
34
Муравский
55
Салиху
55
Салиху
34
Муравский
77
Кушниренко
18
Тилль
18
Тилль
77
Кушниренко
4
19
Беннетт
19
Беннетт
4
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
29
Назарина
29
Назарина
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
10
Педриньо
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Педриньо
Остались в запасе
ЛНЗ
Шахтер
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча ЛНЗ - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Шахтера», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»