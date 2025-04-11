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  • «ЛНЗ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

«ЛНЗ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

11 апреля 2025, 14:20
ЛНЗ
11.04.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Шахтер
86' Х. Салиху
11' A. Dajko (АГ) 90+1' Л. Траоре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Марино Пушич
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
3-2-3-3
34
Муравский
4
77
Кушниренко
14
Драмбаев
22
Путря
11
Пасич
6
Танковский
22
Яшари
22
Момо
22
99
4-2-3-1
31
Ризнык
17
Тобиас
22
Матвиенко
5
Бондарь
13
Энрике
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
10
Судаков
7
Эгиналдо
19
Бондаренко
34
Муравский
55
Салиху
55
Салиху
34
Муравский
77
Кушниренко
18
Тилль
18
Тилль
77
Кушниренко
4
19
Беннетт
19
Беннетт
4
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
29
Назарина
29
Назарина
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
10
Педриньо
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Педриньо
Остались в запасе
ЛНЗ
Шахтер
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча ЛНЗ - Шахтер
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Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Шахтера», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Шахтер»

«ЛНЗ» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер ЛНЗ
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