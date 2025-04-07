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  • «Колос» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2025

«Колос» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2025

7 апреля 2025, 14:20
Колос
07.04.2025, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Рух
27' Я. Карабин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
25
Олег Горин
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Пахолюк
3
Козик
6
Бурда
16
Красники
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
99
Ррапай
75
Третьяков
10
Велетень
9
Боливар
3-3-2-2
1
Ледвий
92
Слюбик
17
Слюсар
29
Дидык
93
Роман
35
Фернандо
73
Лях
19
Пастух
19
Карабин
11
Алмазбеков
70
Климчук
10
Ореховский
55
Теллес
55
Теллес
10
Ореховский
7
Демченко
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
7
Демченко
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
17
Слюсар
25
Горин
25
Горин
17
Слюсар
35
Фернандо
16
Рябов
16
Рябов
35
Фернандо
19
Карабин
11
Рунич
11
Рунич
19
Карабин
Остались в запасе
Колос
Рух
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Колос - Рух
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Рух», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Рух»

«Колос» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Колос
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