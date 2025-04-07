07.04.2025, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
3-1-4-1-1
31
Пахолюк
3
Козик
6
Бурда
16
Красники
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
99
Ррапай
75
Третьяков
10
Велетень
9
Боливар
3-3-2-2
1
Ледвий
92
Слюбик
17
Слюсар
29
Дидык
93
Роман
35
Фернандо
73
Лях
19
Пастух
19
Карабин
11
Алмазбеков
70
Климчук
10
Ореховский
55
Теллес
55
Теллес
10
Ореховский
7
Демченко
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
7
Демченко
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
17
Слюсар
25
Горин
25
Горин
17
Слюсар
35
Фернандо
16
Рябов
16
Рябов
35
Фернандо
19
Карабин
11
Рунич
11
Рунич
19
Карабин
Остались в запасе
Колос
Рух
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Колос - Рух
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Рух», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Рух»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»