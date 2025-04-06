06.04.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
Турция. Суперлига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-2-2-2
25
Ливакович
26
Осайи-Самуэль
37
Шкриньяр
4
Джику
18
Мюлдюр
7
Фред
4
Амрабат
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Джеко
10
Сен-Максимен
3-1-2-2-2
1
Чакир
79
Малхейру
15
Савич
77
Бослук
3
Менди
5
Йокушлу
6
Ландстрем
19
Эскихеллак
10
Зубков
24
Банза
10
Дрэгуш
10
Тадич
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
10
Тадич
17
Шиманьски
17
Кахведжи
17
Кахведжи
17
Шиманьски
4
Джику
94
Талиска
94
Талиска
4
Джику
10
Сен-Максимен
70
Айдын
70
Айдын
10
Сен-Максимен
7
Джеко
23
Тосун
23
Тосун
7
Джеко
6
Ландстрем
11
Туфан
11
Туфан
6
Ландстрем
19
Эскихеллак
61
Чанак
61
Чанак
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
10
Вишча
10
Вишча
10
Дрэгуш
3
Менди
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
3
Менди
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
54
Таха Тепе
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
2
3
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
19
Офсайды
0
1
Количество передач
429
415
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.81
1.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Трабзонспора», 30-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Трабзонспор»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»