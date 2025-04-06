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  • «Фенербахче» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Фенербахче» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 17:50
Фенербахче
06.04.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Трабзонспор
51' Талиска (П) 60' М. Шкриньяр 64' Талиска 77' Талиска
45+4' Д. Дрэгуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К) ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
5
Окай Йокушлу
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Александр Зубков
ПВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
94
Талиска
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
4-2-2-2
25
Ливакович
26
Осайи-Самуэль
37
Шкриньяр
4
Джику
18
Мюлдюр
7
Фред
4
Амрабат
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Джеко
10
Сен-Максимен
3-1-2-2-2
1
Чакир
79
Малхейру
15
Савич
77
Бослук
3
Менди
5
Йокушлу
6
Ландстрем
19
Эскихеллак
10
Зубков
24
Банза
10
Дрэгуш
10
Тадич
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
10
Тадич
17
Шиманьски
17
Кахведжи
17
Кахведжи
17
Шиманьски
4
Джику
94
Талиска
94
Талиска
4
Джику
10
Сен-Максимен
70
Айдын
70
Айдын
10
Сен-Максимен
7
Джеко
23
Тосун
23
Тосун
7
Джеко
6
Ландстрем
11
Туфан
11
Туфан
6
Ландстрем
19
Эскихеллак
61
Чанак
61
Чанак
19
Эскихеллак
10
Дрэгуш
10
Вишча
10
Вишча
10
Дрэгуш
3
Менди
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
3
Менди
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
54
Таха Тепе
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
2
3
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
19
Офсайды
0
1
Количество передач
429
415
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.81
1.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Трабзонспора», 30-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Трабзонспор»

«Фенербахче» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Трабзонспор Фенербахче
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