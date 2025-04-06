Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Славия-Мозырь», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Славия-Мозырь»