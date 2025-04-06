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  • «Гомель» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Гомель» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 15:50
Гомель
06.04.2025, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
51' Т. Луцевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
20
Лукуман Алиу
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
37
Роман Давискиба
ЛВ
25
Самуэль Эда
ЦП
7
Фернандо Нето
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
3-3-2-1-1
44
Клещук
16
Заяц
19
Фофана
3
Чаговец
2
Шемрук
13
Алексиевич
15
Яцкевич
20
Алиу
9
Бородин
17
Мартинкевич
70
Бутько
3-2-2-2-1
41
Плотников
27
Чикида
44
Луцевич
12
Иванов
9
Батищев
74
Сачковский
8
Кухарчик
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
20
Алиу
7
Нето
7
Нето
20
Алиу
2
Шемрук
17
Потапенко
17
Потапенко
2
Шемрук
70
Бутько
79
Чебураков
79
Чебураков
70
Бутько
44
Луцевич
22
Лукашов
22
Лукашов
44
Луцевич
8
Кухарчик
30
Лихтин
30
Лихтин
8
Кухарчик
13
Полоз
9
Кобет
9
Кобет
13
Полоз
Остались в запасе
Гомель
Славия-Мозырь
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
25
Самуэль Эда
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
25
Самуэль Эда
ЦП
37
Роман Давискиба
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Гомель - Славия-Мозырь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Славия-Мозырь», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Славия-Мозырь»

«Гомель» – «Славия-Мозырь» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Гомель
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