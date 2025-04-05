05.04.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-1-3-2
74
Сейсен
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
77
Шомко
99
Жоффри
7
Эбонг
4-3-2-1
1
Шайзада
14
Жимо
8
Жаксыбаев
25
Малый
5
Антич
22
Астанов
8
Абубакар
23
Халматов
14
Салиман
10
Имнадзе
9
Мораес
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
7
Грипши
13
Жаксылык
13
Жаксылык
7
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
9
Мораес
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
9
Мораес
Остались в запасе
Астана
Ордабасы
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Думитру Челядник
ВР
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
7
Жоау Паулину
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
7
Жоау Паулину
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Астана - Ордабасы
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Ордабасы», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Ордабасы»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»