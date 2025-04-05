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  • «Астана» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Астана» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 13:50
Астана
05.04.2025, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ордабасы
33' У. Камара 58' У. Камара
40' С. Астанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
28
Усман Камара
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
8
Рашид Абубакар
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
14
Кайоде Салиман
ПВ
9
Эвертон Мораес
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
7
Жоау Паулину
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
4-1-3-2
74
Сейсен
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
77
Шомко
99
Жоффри
7
Эбонг
4-3-2-1
1
Шайзада
14
Жимо
8
Жаксыбаев
25
Малый
5
Антич
22
Астанов
8
Абубакар
23
Халматов
14
Салиман
10
Имнадзе
9
Мораес
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
7
Грипши
13
Жаксылык
13
Жаксылык
7
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
9
Мораес
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
9
Мораес
Остались в запасе
Астана
Ордабасы
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Думитру Челядник
ВР
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
7
Жоау Паулину
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦЗ
27
Дарио Канаджижа
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
7
Жоау Паулину
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Астана - Ордабасы
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Ордабасы», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Ордабасы»

«Астана» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Астана
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