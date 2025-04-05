05.04.2025, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Окжетпес
Окжетпес
2-5-1-2
16
Шевченко
27
Досмагамбетов
71
Прце
5
Сатанов
6
Дарабаев
19
Жумат
17
Марат
7
Тажибай
96
Мухаммед
15
Идрисов
8
Адахаджиев
3-1-2-2-2
44
Устименко
23
Эрланов
5
Ндиайе
3
Асранкулов
6
Эдедем
10
Мосиашвили
8
Тагыберген
17
Чесноков
8
Энен
15
Вукчевич
14
Сигневич
23
Эрланов
16
Брага
16
Брага
23
Эрланов
8
Энен
21
Жагоров
21
Жагоров
8
Энен
10
Мосиашвили
17
Зуев
17
Зуев
10
Мосиашвили
14
Сигневич
7
Жумашев
7
Жумашев
14
Сигневич
Остались в запасе
Окжетпес
Тобол
13
Кажимукан Толепберген
ВР
22
Данил Подымский
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
22
Данил Подымский
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Окжетпес - Тобол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Тобола», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Тобол»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»