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  • «Окжетпес» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Окжетпес» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 11:50
Окжетпес
05.04.2025, суббота, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Тобол
90+3' А. Зуев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Окжетпес
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
7
Батырхан Тажибай
ЦП
5
Санжар Сатанов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
17
Дамир Марат
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Окжетпес
13
Кажимукан Толепберген
ВР
22
Данил Подымский
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
16
Виктор Брага
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
2-5-1-2
16
Шевченко
27
Досмагамбетов
71
Прце
5
Сатанов
6
Дарабаев
19
Жумат
17
Марат
7
Тажибай
96
Мухаммед
15
Идрисов
8
Адахаджиев
3-1-2-2-2
44
Устименко
23
Эрланов
5
Ндиайе
3
Асранкулов
6
Эдедем
10
Мосиашвили
8
Тагыберген
17
Чесноков
8
Энен
15
Вукчевич
14
Сигневич
23
Эрланов
16
Брага
16
Брага
23
Эрланов
8
Энен
21
Жагоров
21
Жагоров
8
Энен
10
Мосиашвили
17
Зуев
17
Зуев
10
Мосиашвили
14
Сигневич
7
Жумашев
7
Жумашев
14
Сигневич
Остались в запасе
Окжетпес
Тобол
13
Кажимукан Толепберген
ВР
22
Данил Подымский
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
22
Данил Подымский
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Окжетпес - Тобол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Тобола», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Тобол»

«Окжетпес» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Окжетпес
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