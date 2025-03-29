29.03.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
3-3-2-2
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
92
Слюбик
75
Китела
6
Пидгурский
93
Роман
19
Пастух
19
Карабин
70
Климчук
10
Притула
4-1-2-2-1
35
Нещерет
20
Караваев
32
Михавко
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
10
Притула
35
Фернандо
35
Фернандо
10
Притула
6
Пидгурский
20
20
6
Пидгурский
19
Карабин
16
Рябов
16
Рябов
19
Карабин
4
Попов
40
Биловар
40
Биловар
4
Попов
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Рух
Динамо К
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
22
Ibrahim Juma
ЦЗ
59
Erik Kalinets
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
22
Ibrahim Juma
ЦЗ
59
Erik Kalinets
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Рух - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Динамо» К, 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Динамо» К
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»