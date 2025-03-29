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  • «Рух» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Рух» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 17:50
Рух
29.03.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
11' В. Ванат 30' В. Буяльский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
Главный тренер
Виталий Пономарев
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
22
Ibrahim Juma
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
59
Erik Kalinets
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
3-3-2-2
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
92
Слюбик
75
Китела
6
Пидгурский
93
Роман
19
Пастух
19
Карабин
70
Климчук
10
Притула
4-1-2-2-1
35
Нещерет
20
Караваев
32
Михавко
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
10
Притула
35
Фернандо
35
Фернандо
10
Притула
6
Пидгурский
20
20
6
Пидгурский
19
Карабин
16
Рябов
16
Рябов
19
Карабин
4
Попов
40
Биловар
40
Биловар
4
Попов
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Рух
Динамо К
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
22
Ibrahim Juma
ЦЗ
59
Erik Kalinets
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
22
Ibrahim Juma
ЦЗ
59
Erik Kalinets
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Рух - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Динамо» К, 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Динамо» К

«Рух» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Рух
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