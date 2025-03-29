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  • «Бавария» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Бавария» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 16:20
Бавария
29.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Санкт-Паули
17' Г. Кейн 53' Л. Сане 71' Л. Сане
27' Э. Саад 90+3' Л. Рицка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
Элиас Саад
ЛВ
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
24
Конор Меткалф
ОП
11
Карло Бухалфа
ОП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
3-1-2-3-1
40
Урбиг
22
Геррейру
15
Дайер
3
Мин-Джэ
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
4-3-2-1
22
Васили
2
Салиакас
4
Немет
44
ван дер Хейден
29
Треу
36
Ирвин
8
Смит
10
Синани
7
Вайсхаупт
11
Саад
25
Дзвигала
27
Лаймер
44
Станишич
44
Станишич
27
Лаймер
22
Геррейру
21
Ито
21
Ито
22
Геррейру
27
Горецка
36
Палинья
36
Палинья
27
Горецка
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
25
Дзвигала
24
Меткалф
24
Меткалф
25
Дзвигала
11
Саад
21
Афолаян
21
Афолаян
11
Саад
Остались в запасе
Бавария
Санкт-Паули
1
Даниэль Перец
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Бен Волль
ВР
11
Карло Бухалфа
ОП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
11
Карло Бухалфа
ОП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Бавария - Санкт-Паули
3
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
4
Офсайды
2
2
Количество передач
699
348
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.53
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Санкт-Паули», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Санкт-Паули»

«Бавария» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Бавария
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