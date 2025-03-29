29.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-2-3-1
40
Урбиг
22
Геррейру
15
Дайер
3
Мин-Джэ
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
4-3-2-1
22
Васили
2
Салиакас
4
Немет
44
ван дер Хейден
29
Треу
36
Ирвин
8
Смит
10
Синани
7
Вайсхаупт
11
Саад
25
Дзвигала
27
Лаймер
44
Станишич
44
Станишич
27
Лаймер
22
Геррейру
21
Ито
21
Ито
22
Геррейру
27
Горецка
36
Палинья
36
Палинья
27
Горецка
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
25
Дзвигала
24
Меткалф
24
Меткалф
25
Дзвигала
11
Саад
21
Афолаян
21
Афолаян
11
Саад
Остались в запасе
Бавария
Санкт-Паули
1
Даниэль Перец
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Бен Волль
ВР
11
Карло Бухалфа
ОП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
11
Карло Бухалфа
ОП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Бавария - Санкт-Паули
3
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
4
Офсайды
2
2
Количество передач
699
348
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.53
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Санкт-Паули», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Санкт-Паули»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»