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  • «Славия-Мозырь» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

«Славия-Мозырь» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

28 марта 2025, 16:50
Славия-Мозырь
28.03.2025, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Молодечно
2' А. Соловей 38' В. Полоз 42' А. Соловей 58' И. Кухарчик
59' Д. Вашкевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Молодечно
16
Денис Садовский
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
77
Арсен Азатов
ЛВ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
17
Владислав Кролик
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
7
Павел Цеслюкевич
ПП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Александр Храпковский
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
93
Михаил Маркин
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
29
Максим Самотой
ЦП
55
Егор Имеряков
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
25
Евгений Азерский
ЦФ
23
Игорь Монич
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
27
Чикида
9
Батищев
7
Иванов
8
Кухарчик
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
3-1-2-2-2
16
Садовский
27
Усеня
3
Удодов
44
Дылевский
20
Лавал
7
Цеслюкевич
17
Кролик
17
Дуксо
77
Азатов
8
Будько
15
Вашкевич
18
Мельников
14
Давыдов
14
Давыдов
18
Мельников
13
Полоз
93
Маркин
93
Маркин
13
Полоз
44
Луцевич
9
Кобет
9
Кобет
44
Луцевич
7
Иванов
6
Кузнецов
6
Кузнецов
7
Иванов
49
Джигеро
74
Сачковский
74
Сачковский
49
Джигеро
15
Вашкевич
25
Азерский
25
Азерский
15
Вашкевич
8
Будько
23
Монич
23
Монич
8
Будько
17
Дуксо
11
Власов
11
Власов
17
Дуксо
17
Кролик
29
Самотой
29
Самотой
17
Кролик
77
Азатов
2
Куткович
2
Куткович
77
Азатов
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Молодечно
25
Лама Бамба
ЦФ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
22
Антон Лукашов
ПЗ
1
Константин Веретынский
ВР
Главный тренер
Иван Биончик
55
Егор Имеряков
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
12
Павел Охремчук
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
Главный тренер
Александр Храпковский
Остались в запасе
25
Лама Бамба
ЦФ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
22
Антон Лукашов
ПЗ
1
Константин Веретынский
ВР
Остались в запасе
55
Егор Имеряков
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
12
Павел Охремчук
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Александр Храпковский
Статистика матча Славия-Мозырь - Молодечно
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Молодечно», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Молодечно»

«Славия-Мозырь» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Молодечно Славия-Мозырь
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