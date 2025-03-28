28.03.2025, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-1-2-2-1
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
27
Чикида
9
Батищев
7
Иванов
8
Кухарчик
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
3-1-2-2-2
16
Садовский
27
Усеня
3
Удодов
44
Дылевский
20
Лавал
7
Цеслюкевич
17
Кролик
17
Дуксо
77
Азатов
8
Будько
15
Вашкевич
18
Мельников
14
Давыдов
14
Давыдов
18
Мельников
13
Полоз
93
Маркин
93
Маркин
13
Полоз
44
Луцевич
9
Кобет
9
Кобет
44
Луцевич
7
Иванов
6
Кузнецов
6
Кузнецов
7
Иванов
49
Джигеро
74
Сачковский
74
Сачковский
49
Джигеро
15
Вашкевич
25
Азерский
25
Азерский
15
Вашкевич
8
Будько
23
Монич
23
Монич
8
Будько
17
Дуксо
11
Власов
11
Власов
17
Дуксо
17
Кролик
29
Самотой
29
Самотой
17
Кролик
77
Азатов
2
Куткович
2
Куткович
77
Азатов
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Молодечно
25
Лама Бамба
ЦФ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
22
Антон Лукашов
ПЗ
1
Константин Веретынский
ВР
Главный тренер
Иван Биончик
55
Егор Имеряков
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
12
Павел Охремчук
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
Главный тренер
Александр Храпковский
Остались в запасе
25
Лама Бамба
ЦФ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
22
Антон Лукашов
ПЗ
1
Константин Веретынский
ВР
Остались в запасе
55
Егор Имеряков
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
12
Павел Охремчук
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Александр Храпковский
Статистика матча Славия-Мозырь - Молодечно
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Молодечно», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Молодечно»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»