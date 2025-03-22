Составы команд
Азербайджан
Азербайджан
3-1-1-1-4
1
4
Маммадов
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
20
Исаев
7
Диниев
11
Кекчу
3
Джафаргулиев
7
Байрамов
10
Эмрели
19
Ахундзаде
4-1-2-1-2
12
Пьер
2
Аркю
4
Аде
8
Эксперьянс
22
Дюверн
17
Жан-Жак
14
22
11
Дидсон
20
Пьеррот
9
Назон
Остались в запасе
Азербайджан
Гаити
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Luis Valendi Odelus
ВР
23
Гариссон Инносан
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЦЗ
2
Вильгенс Поген
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
6
Карл Сенте
ЦП
11
Дани Жан
ЛВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
16
Mondy Prunier
ЦФ
19
Emerson George Laïssé
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Остались в запасе
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Остались в запасе
23
Luis Valendi Odelus
ВР
23
Гариссон Инносан
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЦЗ
2
Вильгенс Поген
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
6
Карл Сенте
ЦП
11
Дани Жан
ЛВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
16
Mondy Prunier
ЦФ
19
Emerson George Laïssé
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Себастьян Минье
Статистика матча Азербайджан - Гаити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Азербайджан против Гаити на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Гаити
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»