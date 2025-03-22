Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Азербайджан – Гаити: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Азербайджан – Гаити: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

22 марта 2025, 19:20
Азербайджан
22.03.2025, суббота, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Гаити
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Nicat Mehbalyev
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Гаити
12
Александр Пьер
ВР
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
8
Мартин Эксперьянс
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
14
Leverton Pierre
ЦП
22
Christopher Attys
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
20
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Азербайджан
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Гаити
23
Luis Valendi Odelus
ВР
23
Гариссон Инносан
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЦЗ
2
Вильгенс Поген
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
11
Дани Жан
ЛВ
6
Карл Сенте
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
16
Mondy Prunier
ЦФ
19
Emerson George Laïssé
ЦФ
3-1-1-1-4
1
4
Маммадов
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
20
Исаев
7
Диниев
11
Кекчу
3
Джафаргулиев
7
Байрамов
10
Эмрели
19
Ахундзаде
4-1-2-1-2
12
Пьер
2
Аркю
4
Аде
8
Эксперьянс
22
Дюверн
17
Жан-Жак
14
22
11
Дидсон
20
Пьеррот
9
Назон
Остались в запасе
Азербайджан
Гаити
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Luis Valendi Odelus
ВР
23
Гариссон Инносан
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЦЗ
2
Вильгенс Поген
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
6
Карл Сенте
ЦП
11
Дани Жан
ЛВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
16
Mondy Prunier
ЦФ
19
Emerson George Laïssé
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Остались в запасе
23
Рза Джафаров
ВР
12
Айдын Байрамов
ВР
2
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Остались в запасе
23
Luis Valendi Odelus
ВР
23
Гариссон Инносан
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЦЗ
2
Вильгенс Поген
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
6
Карл Сенте
ЦП
11
Дани Жан
ЛВ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
16
Mondy Prunier
ЦФ
19
Emerson George Laïssé
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Себастьян Минье
Статистика матча Азербайджан - Гаити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Азербайджан против Гаити на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Гаити

Азербайджан – Гаити: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Гаити Азербайджан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
3
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+