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  • «Арсенал» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2025

«Арсенал» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2025

17 марта 2025, 18:50
Арсенал
17.03.2025, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Чайка
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
13
Данила Янов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
97
Матвей Тороп
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
3-1-3-2-1
45
Сангаре
21
Бердников
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
18
Сергеев
14
Брнович
88
Левин
7
Хабибов
10
Гелоян
18
Попов
90
Калмыков
4-1-1-2-2
95
Ходанович
2
Пелих
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
77
Лазарев
13
Янов
7
Хохлачев
19
Руденко
18
Сергеев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
18
Сергеев
10
Гелоян
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Гелоян
88
Левин
21
Раздорских
21
Раздорских
88
Левин
7
Хабибов
10
Богданец
10
Богданец
7
Хабибов
10
Бамматгереев
7
Маляров
7
Маляров
10
Бамматгереев
Остались в запасе
Арсенал
Чайка
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Арсенал - Чайка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Чайки», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Чайка»

«Арсенал» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Чайка Арсенал
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