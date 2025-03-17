Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-3-2-1
45
Сангаре
21
Бердников
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
18
Сергеев
14
Брнович
88
Левин
7
Хабибов
10
Гелоян
18
Попов
90
Калмыков
4-1-1-2-2
95
Ходанович
2
Пелих
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
77
Лазарев
13
Янов
7
Хохлачев
19
Руденко
18
Сергеев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
18
Сергеев
10
Гелоян
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Гелоян
88
Левин
21
Раздорских
21
Раздорских
88
Левин
7
Хабибов
10
Богданец
10
Богданец
7
Хабибов
10
Бамматгереев
7
Маляров
7
Маляров
10
Бамматгереев
Остались в запасе
Арсенал
Чайка
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
80
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Арсенал - Чайка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Чайки», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Чайка»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»