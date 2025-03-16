Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-2-3-2
25
Ливакович
37
Шкриньяр
4
Джику
18
Мюлдюр
4
Амрабат
7
Фред
70
Айдын
94
Талиска
10
Тадич
7
Джеко
18
Костич
3-3-1-3
1
Кочук
19
Шиндлер
22
55
ван Дронгелен
18
Явру
15
Айт Беннассер
16
Бола
5
99
Муандилмаджи
11
Килинк
19
Хольс
18
Костич
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Костич
18
Мюлдюр
8
Яндас
8
Яндас
18
Мюлдюр
4
Джику
17
Кахведжи
17
Кахведжи
4
Джику
10
Тадич
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Тадич
94
Талиска
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
94
Талиска
5
8
Айдогду
8
Айдогду
5
11
Килинк
7
Муджа
7
Муджа
11
Килинк
18
Явру
11
Димата
11
Димата
18
Явру
Остались в запасе
Фенербахче
Самсунспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
48
Timur Bulbul
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Остались в запасе
48
Timur Bulbul
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Фенербахче - Самсунспор
1
1
4
Всего ударов по воротам
26
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
5
17
Офсайды
3
0
Количество передач
557
318
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
15
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Самсунспора», 28-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Самсунспор»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»