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  • «Фенербахче» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Фенербахче» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 19:20
Фенербахче
16.03.2025, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Самсунспор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Фред
ЦП
94
Талиска
АП
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
5
Celil Yüksel
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Самсунспор
48
Timur Bulbul
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
3-2-3-2
25
Ливакович
37
Шкриньяр
4
Джику
18
Мюлдюр
4
Амрабат
7
Фред
70
Айдын
94
Талиска
10
Тадич
7
Джеко
18
Костич
3-3-1-3
1
Кочук
19
Шиндлер
22
55
ван Дронгелен
18
Явру
15
Айт Беннассер
16
Бола
5
99
Муандилмаджи
11
Килинк
19
Хольс
18
Костич
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Костич
18
Мюлдюр
8
Яндас
8
Яндас
18
Мюлдюр
4
Джику
17
Кахведжи
17
Кахведжи
4
Джику
10
Тадич
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Тадич
94
Талиска
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
94
Талиска
5
8
Айдогду
8
Айдогду
5
11
Килинк
7
Муджа
7
Муджа
11
Килинк
18
Явру
11
Димата
11
Димата
18
Явру
Остались в запасе
Фенербахче
Самсунспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
48
Timur Bulbul
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
Остались в запасе
48
Timur Bulbul
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Фенербахче - Самсунспор
1
1
4
Всего ударов по воротам
26
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
10
2
Нарушения
5
17
Офсайды
3
0
Количество передач
557
318
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
15
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Самсунспора», 28-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Самсунспор»

«Фенербахче» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Самсунспор Фенербахче
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