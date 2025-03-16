16.03.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
15
Эрнандес
17
Рацу
6
Сисс
4
Диас
18
Гарсия
8
Трехо
19
де Фрутос
14
Гвардиола
3-2-2-2-1
1
Ремиро
16
Лопес
6
Элустондо
19
Субельдия
2
Арамбуру
17
Гомес
8
Оласагасти
36
Субименди
14
Кубо
7
Барренечеа
9
Оскарссон
4
Диас
18
Эспино
18
Эспино
4
Диас
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
16
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
16
Лопес
7
Барренечеа
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
17
Гомес
15
Марин
15
Марин
17
Гомес
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
8
Оласагасти
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
8
Оласагасти
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
25
Дани Карденас
ВР
27
Sergio Lozano
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
20
Этьен Это'О
ЦФ
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
27
Sergio Lozano
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
3
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
9
Офсайды
2
5
Количество передач
450
362
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Реала Сосьедад», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»