Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 19:20
Райо Вальекано
16.03.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
58' О. Трехо 72' П. Диас
20' М. Субименди 80' А. Мариескуррена
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
(К) ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
27
Sergio Lozano
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Этьен Это'О
ЦФ
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
15
Пабло Марин
АП
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
15
Эрнандес
17
Рацу
6
Сисс
4
Диас
18
Гарсия
8
Трехо
19
де Фрутос
14
Гвардиола
3-2-2-2-1
1
Ремиро
16
Лопес
6
Элустондо
19
Субельдия
2
Арамбуру
17
Гомес
8
Оласагасти
36
Субименди
14
Кубо
7
Барренечеа
9
Оскарссон
4
Диас
18
Эспино
18
Эспино
4
Диас
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
16
Лопес
3
Муньос
3
Муньос
16
Лопес
7
Барренечеа
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
17
Гомес
15
Марин
15
Марин
17
Гомес
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
8
Оласагасти
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
8
Оласагасти
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
25
Дани Карденас
ВР
27
Sergio Lozano
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
20
Этьен Это'О
ЦФ
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
27
Sergio Lozano
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
3
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
9
Офсайды
2
5
Количество передач
450
362
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Реала Сосьедад», 28-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»

«Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Райо Вальекано
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
2
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
3
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
7
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+