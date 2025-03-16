16.03.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-5-2
14
Драмбаев
34
Муравский
4
22
Путря
11
Пасич
22
Яшари
18
Тилль
6
Танковский
7
99
22
Момо
3-1-4-2
31
Пахолюк
4
Бондаренко
16
Красники
3
Козик
7
Демченко
20
Гагнидзе
9
Цуриков
75
Третьяков
99
Ррапай
7
Алефиренко
22
Ковталюк
6
Танковский
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
6
Танковский
7
Демченко
55
Теллес
55
Теллес
7
Демченко
7
Алефиренко
10
Велетень
10
Велетень
7
Алефиренко
Остались в запасе
ЛНЗ
Колос
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча ЛНЗ - Колос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Колоса», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Колос»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»