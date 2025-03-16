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  • «ЛНЗ» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«ЛНЗ» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 15:20
ЛНЗ
16.03.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Колос
67' Г. Пасич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
7
Eynel Soares
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
4-5-2
14
Драмбаев
34
Муравский
4
22
Путря
11
Пасич
22
Яшари
18
Тилль
6
Танковский
7
99
22
Момо
3-1-4-2
31
Пахолюк
4
Бондаренко
16
Красники
3
Козик
7
Демченко
20
Гагнидзе
9
Цуриков
75
Третьяков
99
Ррапай
7
Алефиренко
22
Ковталюк
6
Танковский
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
6
Танковский
7
Демченко
55
Теллес
55
Теллес
7
Демченко
7
Алефиренко
10
Велетень
10
Велетень
7
Алефиренко
Остались в запасе
ЛНЗ
Колос
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
18
Виталий Бойко
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча ЛНЗ - Колос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Колоса», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ»«Колос»

«ЛНЗ» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос ЛНЗ
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