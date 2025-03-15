15.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Унион
Унион
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
37
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
28
Триммель
13
Шафер
19
Хаберер
11
Чон
29
Илич
4-1-1-3-1
40
Урбиг
44
Станишич
2
Упамекано
15
Дайер
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
28
Триммель
15
Роте
15
Роте
28
Триммель
13
Шафер
8
Бенеш
8
Бенеш
13
Шафер
11
Чон
21
Скарке
21
Скарке
11
Чон
29
Илич
27
Любичич
27
Любичич
29
Илич
19
Хаберер
17
Холлербах
17
Холлербах
19
Хаберер
17
Олисе
21
Ито
21
Ито
17
Олисе
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
Остались в запасе
Унион
Бавария
21
Джером Руссийон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Carl Klaus
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Унион - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
14
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
175
738
Сейвы
3
1
Точность передач %
58
89
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
12
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Баварии», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»