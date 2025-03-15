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  • «Унион» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Унион» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 16:20
Унион
15.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
83' Б. Холлербах
75' Л. Сане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
29
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Унион
21
Джером Руссийон
ЛЗ
15
Том Роте
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
25
Carl Klaus
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
37
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
28
Триммель
13
Шафер
19
Хаберер
11
Чон
29
Илич
4-1-1-3-1
40
Урбиг
44
Станишич
2
Упамекано
15
Дайер
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
28
Триммель
15
Роте
15
Роте
28
Триммель
13
Шафер
8
Бенеш
8
Бенеш
13
Шафер
11
Чон
21
Скарке
21
Скарке
11
Чон
29
Илич
27
Любичич
27
Любичич
29
Илич
19
Хаберер
17
Холлербах
17
Холлербах
19
Хаберер
17
Олисе
21
Ито
21
Ито
17
Олисе
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
Остались в запасе
Унион
Бавария
21
Джером Руссийон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Carl Klaus
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Унион - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
20
80
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
14
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
175
738
Сейвы
3
1
Точность передач %
58
89
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
12
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Баварии», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Бавария»

«Унион» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Унион
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