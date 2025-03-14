14.03.2025, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
2-3-1-1-3
28
Свирский
3
Тихомиров
25
Макаренко
22
Булмага
11
Кобеев
8
Гуз
88
Кнышев
29
Пацко
6
Гоманов
10
Хващинский
9
Шестюк
4-1-2-2-1
41
Плотников
18
Мельников
14
Давыдов
44
Луцевич
12
Иванов
6
Кузнецов
8
Кухарчик
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
8
Гуз
20
Веретило
20
Веретило
8
Гуз
88
Кнышев
99
Юдчиц
99
Юдчиц
88
Кнышев
9
Шестюк
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Шестюк
49
Джигеро
27
Чикида
27
Чикида
49
Джигеро
6
Кузнецов
9
Батищев
9
Батищев
6
Кузнецов
8
Кухарчик
17
Котляров
17
Котляров
8
Кухарчик
14
Давыдов
25
Бамба
25
Бамба
14
Давыдов
13
Полоз
9
Кобет
9
Кобет
13
Полоз
Остались в запасе
Ислочь
Славия-Мозырь
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Павел Шевченко
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
16
Денис Шелихов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Павел Шевченко
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Ислочь - Славия-Мозырь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Славии-Мозырь», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Славия-Мозырь»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»