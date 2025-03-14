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  • «Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

14 марта 2025, 17:50
Ислочь
14.03.2025, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
29' А. Шестюк (П) 37' К. Гоманов
55' И. Кухарчик 90+2' А. Соловей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
8
Александр Гуз
ОП
88
Никита Кнышев
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
6
Кирилл Гоманов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Павел Шевченко
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
27
Павел Чикида
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
25
Лама Бамба
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
2-3-1-1-3
28
Свирский
3
Тихомиров
25
Макаренко
22
Булмага
11
Кобеев
8
Гуз
88
Кнышев
29
Пацко
6
Гоманов
10
Хващинский
9
Шестюк
4-1-2-2-1
41
Плотников
18
Мельников
14
Давыдов
44
Луцевич
12
Иванов
6
Кузнецов
8
Кухарчик
7
Иванов
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
8
Гуз
20
Веретило
20
Веретило
8
Гуз
88
Кнышев
99
Юдчиц
99
Юдчиц
88
Кнышев
9
Шестюк
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Шестюк
49
Джигеро
27
Чикида
27
Чикида
49
Джигеро
6
Кузнецов
9
Батищев
9
Батищев
6
Кузнецов
8
Кухарчик
17
Котляров
17
Котляров
8
Кухарчик
14
Давыдов
25
Бамба
25
Бамба
14
Давыдов
13
Полоз
9
Кобет
9
Кобет
13
Полоз
Остались в запасе
Ислочь
Славия-Мозырь
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Павел Шевченко
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
16
Денис Шелихов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Павел Шевченко
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
19
Адеола Олалейе
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Ислочь - Славия-Мозырь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Славии-Мозырь», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь»«Славия-Мозырь»

«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Ислочь
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