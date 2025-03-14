Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Славии-Мозырь», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Славия-Мозырь»