13.03.2025, четверг, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
3-2-1-2-2
30
Гутор
79
Свириденко
5
Жевнеров
7
Туманов
29
Дубинец
26
Варакса
11
Лисакович
8
Мигдаленок
29
Денисюк
11
Симоненко
10
Борубаев
4-1-2-2-1
13
Харитонович
5
Лебедев
3
Костомаров
23
Кингу
88
Драбатович
66
Камара
10
Протасов
7
Колядко
11
Пранович
17
Копытич
90
Грудько
29
Дубинец
47
Драчев
47
Драчев
29
Дубинец
8
Мигдаленок
80
Романов
80
Романов
8
Мигдаленок
10
Борубаев
2
Дихтиевский
2
Дихтиевский
10
Борубаев
29
Денисюк
11
Натама
11
Натама
29
Денисюк
11
Симоненко
19
Струк
19
Струк
11
Симоненко
17
Копытич
52
Кресс
52
Кресс
17
Копытич
10
Протасов
19
Кабышев
19
Кабышев
10
Протасов
11
Пранович
8
Ермакович
8
Ермакович
11
Пранович
90
Грудько
14
Шедько
14
Шедько
90
Грудько
Остались в запасе
Минск
Нафтан
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ЦЗ
9
Артем Куратник
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ЦЗ
9
Артем Куратник
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Минск - Нафтан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Нафтана», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Нафтан»
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Источник: «Бомбардир»