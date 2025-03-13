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  • «Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

13 марта 2025, 17:50
Минск
13.03.2025, четверг, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Нафтан
21' И. Дубинец
50' Я. Камара 85' М. Колядко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Илья Дубинец
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
10
Гулжигит Борубаев
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
10
Евген Протасов
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
9
Артем Куратник
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
92
Артем Щадин
АП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Гутор
79
Свириденко
5
Жевнеров
7
Туманов
29
Дубинец
26
Варакса
11
Лисакович
8
Мигдаленок
29
Денисюк
11
Симоненко
10
Борубаев
4-1-2-2-1
13
Харитонович
5
Лебедев
3
Костомаров
23
Кингу
88
Драбатович
66
Камара
10
Протасов
7
Колядко
11
Пранович
17
Копытич
90
Грудько
29
Дубинец
47
Драчев
47
Драчев
29
Дубинец
8
Мигдаленок
80
Романов
80
Романов
8
Мигдаленок
10
Борубаев
2
Дихтиевский
2
Дихтиевский
10
Борубаев
29
Денисюк
11
Натама
11
Натама
29
Денисюк
11
Симоненко
19
Струк
19
Струк
11
Симоненко
17
Копытич
52
Кресс
52
Кресс
17
Копытич
10
Протасов
19
Кабышев
19
Кабышев
10
Протасов
11
Пранович
8
Ермакович
8
Ермакович
11
Пранович
90
Грудько
14
Шедько
14
Шедько
90
Грудько
Остались в запасе
Минск
Нафтан
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ЦЗ
9
Артем Куратник
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ЦЗ
9
Артем Куратник
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Минск - Нафтан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Нафтана», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск»«Нафтан»

«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Минск
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